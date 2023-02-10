Кто может получить помощь

Денежные выплаты в приоритете предоставляются уязвимым категориям лиц среди ВПЛ, пострадавшим от военных действий и проживающим неподалеку от зон ведения боевых действий.

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Кроме того, доход в семье не должен превышать 5 400 гривен на человека, а помощь от международной организации должна получаться впервые. Предпочтение отдается гражданам из следующих категорий уязвимости:

переселенцы, переместившиеся после 24 февраля 2022;

лица, не выезжавшие после 24 февраля, но пострадавшие от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;

люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но вернулись к постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).

Первоочередное право на получение помощи имеют следующие семьи:

семья, имеющая только одного из родителей с детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Как подать заявку на получение помощи

Для подачи заявки на получение выплат нужно обратиться в благотворительного фонда Право на защиту, являющегося партнером УВКБ ООН. Пункты регистрации есть во Львове, Полтаве, Кременчуге, Черкассах, Кропивницком, Днепре, Запорожье, Чернигове, Кривом Рогу, Харькове, Одессе, Николаеве и других городах.

Их местонахождение и графики работы можно просмотреть по ссылке. При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться по телефону 0 800 307 711.

Какие выплаты предусматривает программа

При соответствии всем критериям фонд будет выплачивать 2220 гривен в течение трех месяцев. Эта сумма рассчитана на одного человека, то есть, если в семье три человека, то за три месяца можно получить 19 980 гривен.

Какие документы взять с собой

При подаче заявки необходимо иметь с собой оригиналы следующих документов для каждого члена семьи:

налоговый номер;

национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта главного заявителя (карточки есть Помощь не подходят);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

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