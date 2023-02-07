Льготы на коммуналку: список
В Пенсионном фонде объясняют, что к перечню льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, относятся льготы по оплате:
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- Жилища. Сюда входит квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, а также управление многоквартирным домом;
- Коммунальных услуг, а это централизованное снабжение холодной и горячей воды, водоотвод, тепло и электроснабжение, газ (транспортировка, распределение и снабжение), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;
- Топливо и сжиженный газ.
Какие скидки предоставляются на оплату коммуналки
В размере 100% скидки:
- лицам, имеющим особые награды перед государством и их членам семьи;
- пенсионерам, работавшим в сфере педагогики, медицины и фармацевтики Кроме того, сюда входят бывшие специалисты по защите растений, работники библиотек в сельской местности и поселках городского типа;
- лицам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, которые работают или работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.
В размере 50% скидки:
- многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей);
- родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;
- лицам, ставшим лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей, и членов их семей, а также уволенным со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет;
- жене (супругу) умерших граждан, которые стали участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей умерших граждан среди участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3;
- семьи, имеющей ребенка с инвалидностью;
- участникам войны;
- отдельным категориям лиц, ставших жертвами нацистских преследований.
В размере 25% скидки:
- детям войны.
К слову, если доход семьи льготника превышает дающий право на льготу, человек может обратиться за назначением жилищной субсидии.
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Размер соцвыплат в 2023 году
- Выплаты по безработице;
С 1 января максимальный размер пособия по безработице составляет 6 700 гривен.
- Алименты на ребенка;
Размер алиментов на ребенка зависит от доходов родителей. Потому малый размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума. До 6 лет – 1 136 гривен, от 6 до 18 лет – 1 416,5 гривны.
Максимальный составляет: до 6 лет – 22 720 гривен, от 6 до 18 лет – 28 330 гривен.
- Пособие на ребенка;
Для детей до 6 лет пособие составляет от 5680 до 7952 гривен. Для тех, кому исполнилось от 6 до 18 лет – 7 082,50 гривны и 9 915,50 гривны соответственно.
- Выплаты для ВПЛ;
Лицам с инвалидностью и детям будет составлять 3 тысячи гривен, для остальных ВПЛ – 2 тысячи гривен на каждого человека.