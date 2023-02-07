Льготы на коммуналку: список

В Пенсионном фонде объясняют, что к перечню льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, относятся льготы по оплате:

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Жилища. Сюда входит квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, а также управление многоквартирным домом;

Сюда входит квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, а также управление многоквартирным домом; Коммунальных услуг , а это централизованное снабжение холодной и горячей воды, водоотвод, тепло и электроснабжение, газ (транспортировка, распределение и снабжение), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;

, а это централизованное снабжение холодной и горячей воды, водоотвод, тепло и электроснабжение, газ (транспортировка, распределение и снабжение), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов; Топливо и сжиженный газ.

Запомните, что льготы назначаются в год и предоставляются только тогда, когда на одного человека среднемесячный совокупный доход семьи за 6 месяцев не превышает доход, дающий право на социальную льготу. А в 2023 году – это 3 760 гривен.

Какие скидки предоставляются на оплату коммуналки

В размере 100% скидки:

лицам, имеющим особые награды перед государством и их членам семьи;

пенсионерам, работавшим в сфере педагогики, медицины и фармацевтики Кроме того, сюда входят бывшие специалисты по защите растений, работники библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

лицам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, которые работают или работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.

В размере 50% скидки:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей);

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

лицам, ставшим лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей, и членов их семей, а также уволенным со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет;

жене (супругу) умерших граждан, которые стали участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей умерших граждан среди участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3;

семьи, имеющей ребенка с инвалидностью;

участникам войны;

отдельным категориям лиц, ставших жертвами нацистских преследований.

В размере 25% скидки:

детям войны.

К слову, если доход семьи льготника превышает дающий право на льготу, человек может обратиться за назначением жилищной субсидии.

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Размер соцвыплат в 2023 году

Выплаты по безработице;

С 1 января максимальный размер пособия по безработице составляет 6 700 гривен.

Алименты на ребенка;

Размер алиментов на ребенка зависит от доходов родителей. Потому малый размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума. До 6 лет – 1 136 гривен, от 6 до 18 лет – 1 416,5 гривны.

Максимальный составляет: до 6 лет – 22 720 гривен, от 6 до 18 лет – 28 330 гривен.

Пособие на ребенка;

Для детей до 6 лет пособие составляет от 5680 до 7952 гривен. Для тех, кому исполнилось от 6 до 18 лет – 7 082,50 гривны и 9 915,50 гривны соответственно.

Выплаты для ВПЛ;

Лицам с инвалидностью и детям будет составлять 3 тысячи гривен, для остальных ВПЛ – 2 тысячи гривен на каждого человека.