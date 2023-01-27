Кто имеет право на помощь

Согласно закону, пособие по частичной безработице могут оказывать работникам и ФЛП в случае потери части заработка или дохода из-за остановки или сокращения производства продукции, выполнения работ, оказания услуг по причинам:

экономического или технологического характера;

чрезвычайной ситуации;

введение чрезвычайного или военного положения;

установление карантина.

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В каком случае можно получить выплаты:

На помощь могут претендовать те предприниматели, чья продолжительность рабочего времени сократилась не менее 30%.

Для работников сокращение деятельности должно охватить от 20% общего количества сотрудников, а рабочее время и заработная плата должно сократиться не менее 30%. Как отметили специалисты, вышеуказанная сумма является максимальным размером пособия по частичной безработице для физлиц-предпринимателей и наемных работников.

Остановка (сокращение) деятельности не должна носить сезонный характер или возникнуть исключительно по организационно-производственным причинам.

Получать выплаты можно ежемесячно, но не больше 180 календарных дней. Заявки на получение помощи следует подать в течение 90 дней с момента сокращения или остановки деятельности. Для этого следует обратиться в центр занятости по месту, где расположено предприятие.

В каких случаях предприниматель или работник не имеют права на выплаты

работодатель есть:

органом гос власти;

органом местного самоуправления;

заведением, учреждением, организацией, которые полностью содержатся за счет государственного или местного бюджета;

фондом социального страхования

работодатель или ФЛП:

находится в процессе прекращения юридического лица,

прекращение предпринимательской деятельности,

признанный (признанный) в установленном порядке банкротом;

в отношении него возбуждено дело о банкротстве;

находится в процессе санации;

у работодателя или ФЛП, за последние 6 месяцев до месяца, в котором произошла остановка (сокращение) деятельности, имеется задолженность по выплате заработной платы и/или по единому и страховому взносу хотя бы за одного работника, а в случае отсутствия работников – с ЕСВ " за себя".

Работник не имеет права на выплаты, если он:

отказался от временного перевода на подходящую работу на полный рабочий день (неделю);

работает по совместительству;

проходят альтернативную (невоенную) службу;

находится в простой или отпуске без сохранения зарплаты;

имеет приостановленный на период военного положения трудовой договор.

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