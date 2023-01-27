Хто має право на допомогу

Згідно з законом, допомогу з часткового безробіття можуть надавати працівникам та ФОПам у разі втрати частини заробітку чи доходу через зупинення або скорочення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з причин:

  • економічного чи технологічного характеру;
  • надзвичайної ситуації;
  • введення надзвичайного чи воєнного стану;
  • встановлення карантину.

Цікаво Збитки українського бізнесу через військову агресію Росії оцінили у 13 мільярдів доларів

В якому випадку можна отримати виплати:

  • На допомогу можуть претендувати ті підприємці, чия тривалість робочого дня скоротилася на щонайменше 30%.
  • Для працівників скорочення діяльності має охопити від 20% загальної кількості співробітників, а робочий час та заробітна плата має скоротитися на щонайменше 30%. Як зазначили фахівці, вищевказана сума є максимальним розміром допомоги з часткового безробіття для фізосіб-підприємців та найманих працівників.

Отримувати виплати можна щомісяця, але не більше 180 календарних днів. Заявки на отримання допомоги потрібно подати упродовж 90 днів з моменту скорочення чи зупинення діяльності. Для цього потрібно звернутися у центр зайнятості за місцем, де розташоване підприємство.

У яких випадках підприємець або працівник не мають права на виплати

  1. роботодавець є:
  • органом державної влади;
  • органом місцевого самоврядування;
  • закладом, установою, організацією, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету;
  • фондом соціального страхування
  1. роботодавець або ФОП:
  • перебуває у процесі припинення юридичної особи,
  • припинення підприємницької діяльності,
  • визнаний (визнана) в установленому порядку банкрутом;
  • стосовно нього (неї) порушено справу про банкрутство;
  • перебуває у процесі санації;
  • у роботодавця або ФОП, за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулось зупинення (скорочення) діяльності, наявна заборгованість із виплати заробітної плати та/або із єдиного та страхового внеску хоча б за одного працівника, а у разі відсутності працівників – із ЄСВ "за себе".
  1. Працівник не має права на виплати, якщо він:
  • відмовився від тимчасового переведення на підходящу роботу на повний робочий день (тиждень);
  • працює за сумісництвом;
  • проходять альтернативну (невійськову) службу;
  • перебуває у простої або відпустці без збереження зарплати;
  • має призупинений на період воєнного стану трудовий договір.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як українці у скрутних обставинах можуть отримати виплати від міжнародних благодійних організацій.