Хто має право на допомогу
Згідно з законом, допомогу з часткового безробіття можуть надавати працівникам та ФОПам у разі втрати частини заробітку чи доходу через зупинення або скорочення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з причин:
- економічного чи технологічного характеру;
- надзвичайної ситуації;
- введення надзвичайного чи воєнного стану;
- встановлення карантину.
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В якому випадку можна отримати виплати:
- На допомогу можуть претендувати ті підприємці, чия тривалість робочого дня скоротилася на щонайменше 30%.
- Для працівників скорочення діяльності має охопити від 20% загальної кількості співробітників, а робочий час та заробітна плата має скоротитися на щонайменше 30%. Як зазначили фахівці, вищевказана сума є максимальним розміром допомоги з часткового безробіття для фізосіб-підприємців та найманих працівників.
Отримувати виплати можна щомісяця, але не більше 180 календарних днів. Заявки на отримання допомоги потрібно подати упродовж 90 днів з моменту скорочення чи зупинення діяльності. Для цього потрібно звернутися у центр зайнятості за місцем, де розташоване підприємство.
У яких випадках підприємець або працівник не мають права на виплати
- роботодавець є:
- органом державної влади;
- органом місцевого самоврядування;
- закладом, установою, організацією, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету;
- фондом соціального страхування
- роботодавець або ФОП:
- перебуває у процесі припинення юридичної особи,
- припинення підприємницької діяльності,
- визнаний (визнана) в установленому порядку банкрутом;
- стосовно нього (неї) порушено справу про банкрутство;
- перебуває у процесі санації;
- у роботодавця або ФОП, за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулось зупинення (скорочення) діяльності, наявна заборгованість із виплати заробітної плати та/або із єдиного та страхового внеску хоча б за одного працівника, а у разі відсутності працівників – із ЄСВ "за себе".
- Працівник не має права на виплати, якщо він:
- відмовився від тимчасового переведення на підходящу роботу на повний робочий день (тиждень);
- працює за сумісництвом;
- проходять альтернативну (невійськову) службу;
- перебуває у простої або відпустці без збереження зарплати;
- має призупинений на період воєнного стану трудовий договір.
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