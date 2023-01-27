За майже рік повномасштабної війни в Україні щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків.

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Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-підприємців оцінюється в 13 мільярдів доларів з яких 9 мільярдів доларів – частка збитків великих та середніх підприємств.

Загальні непрямі втрати сягають 33,1 мільярда доларів.

Необхідна сума для відновлення підприємств – 24,9 мільярда доларів.

Зруйновані та пошкоджені підприємства

Переважна кількість зруйнованих та пошкоджених підприємств сконцентрована в шести областях:

Київській та Донецькій – по 17% від загальної кількості,

Запорізькій – 14%,

Харківській – 13%,

Луганській – 10%,

Миколаївській – 8%.

До найбільших підприємств за розмірами активів, що зазнали прямих збитків від збройної агресії Росії у 2022 році, увійшли:

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча,

Азовсталь,

Нібулон,

Мотор Січ.

Згідно з оцінкою експертів проєкту 19 приватних та державних підприємств (17%) з-поміж великих та середніх зруйновано повністю, ще 90 (83%) пошкоджені частково.

Останніми з-поміж зафіксованих пошкоджених великих підприємств зазнали руйнувань: