Убытки предприятий
За почти год полномасштабной войны в Украине по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий понесли прямые убытки.
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- Общая сумма прямых убытков предприятий, включая государственные, и частных лиц-предпринимателей оценивается в 13 миллиардов долларов, из которых 9 миллиардов долларов – доля убытков крупных и средних предприятий.
- Общие косвенные потери составляют 33,1 миллиарда долларов.
- Необходимая сумма для возобновления предприятий – 24,9 миллиарда долларов.
Разрушены и повреждены предприятия
Подавляющее число разрушенных и поврежденных предприятий сконцентрировано в шести областях:
- Киевской и Донецкой – по 17% от общего количества,
- Запорожской – 14%,
- Харьковской – 13%,
- Луганской – 10%,
- Николаевской – 8%.
В крупнейшие предприятия по размерам активов, понесших прямые убытки от вооруженной агрессии России в 2022 году, вошли:
- Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича,
- Азовсталь,
- Нибулон,
- Мотор Сечь.
Согласно оценке экспертов проекта 19 частных и государственных предприятий (17%) среди крупных и средних разрушены полностью, еще 90 (83%) повреждены частично.
Последними из зафиксированных поврежденных крупных предприятий потерпели разрушения:
- Мотор Сич в результате ракетного удара в октябре 2022 года,
- Укрхимтрансомиак,
- ЧАО "Глины Донбасса",
- Конти и Нибулон.