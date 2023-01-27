Убытки предприятий

За почти год полномасштабной войны в Украине по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий понесли прямые убытки.

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  • Общая сумма прямых убытков предприятий, включая государственные, и частных лиц-предпринимателей оценивается в 13 миллиардов долларов, из которых 9 миллиардов долларов – доля убытков крупных и средних предприятий.
  • Общие косвенные потери составляют 33,1 миллиарда долларов.
  • Необходимая сумма для возобновления предприятий – 24,9 миллиарда долларов.

Разрушены и повреждены предприятия

Подавляющее число разрушенных и поврежденных предприятий сконцентрировано в шести областях:

  • Киевской и Донецкой – по 17% от общего количества,
  • Запорожской – 14%,
  • Харьковской – 13%,
  • Луганской – 10%,
  • Николаевской – 8%.

В крупнейшие предприятия по размерам активов, понесших прямые убытки от вооруженной агрессии России в 2022 году, вошли:

  • Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича,
  • Азовсталь,
  • Нибулон,
  • Мотор Сечь.

Согласно оценке экспертов проекта 19 частных и государственных предприятий (17%) среди крупных и средних разрушены полностью, еще 90 (83%) повреждены частично.

Последними из зафиксированных поврежденных крупных предприятий потерпели разрушения:

  • Мотор Сич в результате ракетного удара в октябре 2022 года,
  • Укрхимтрансомиак,
  • ЧАО "Глины Донбасса",
  • Конти и Нибулон.