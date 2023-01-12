24 Канал зібрав перелік усіх організацій, які надають допомогу ВПО. Розповідаємо, як це зробити.

Яка допомога доступна від держави

Людям, які вимушено покинули свої домівки та залишаються в Україні, с початку війни щомісяця виплачують допомогу. Трохи згодом перелік територій, жителі яких можуть отримувати виплати, обмежили прифронтовими регіонами. Наразі до цього переліку входять девʼять областей України та 329 громад.

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Сума щомісячної допомоги на проживання від держави становить 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю та 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років.

Для того, щоб отримати допомогу від держави потрібно подати заявку у додатку Дія або звернутися до найближчого ЦНАПу. Кошти надходитимуть на вашу банківську картку.

Міжнародна допомога ВПО

Багато міжнародних організацій пропонують допомогу українським біженцям. Зверніть увагу, що отримати допомоги від ООН можна тільки за однією з програм. Пріоритетність надається багатодітним сім'ям та людям, що сильно постраждали від війни.

Ця програма передбачає допомогу усім багатодітним сім'ям, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років. При цьому:

Принаймні одна дитина молодша за два роки;

принаймні одна дитина з інвалідністю.

Допомога надається як ВПО, так і іншим громадянам на всій території України.

Розмір допомоги: 2 220 грн на кожного члена сім'ї на місяць (не більш як 5 осіб), максимально 33 300 грн. Допомога виплачується одразу за три місяці. На першому етапі програма розрахована на 80 тисяч сімей. Обсяг виділених на неї коштів склав 90 мільйонів доларів.

Заявку на отримання допомоги від ООН можна подати через "єДопомогу", або особисто в офісах організації у Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Чернігівській, Харківській і Київській областях.

Ця допомога призначена для внутрішніх переселенців, що перебувають у складному матеріальному становищі. Розмір виплат становить 2200 гривень.

Пріоритет надається ВПО, які не мають безпечного місця проживання і були переміщені протягом останніх 30 днів до наступних областей:

Вінницька,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Львівська,

Чернівецька область.

Також першочергове право на допомогу мають такі громадяни:

Постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім'ї або засоби до існування внаслідок проведення бойових дій (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо).

ВПО, які не мають безпечного житла (власного, орендованого, наданого чи розділеного з родичами) та відповідають бодай одному з таких критеріїв вразливості:

домогосподарство веде жінка;

домогосподарство веде особа похилого віку (60+);

домогосподарство веде особа з інвалідністю;

домогосподарство з дитиною та особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);

домогосподарство з дитиною та особою похилого віку (60+);

домогосподарство з двома і більше дітьми;

домогосподарство з дитиною під опікою;

домогосподарство з вагітною жінкою або мамою, яка годує грудьми дитину віком до двох років.

Щоб податися на отримання такої допомоги, тобі треба зателефонувати на гарячу лінію за номером: 0 800 609 845. Якщо гарячі лінії перевантажені, можна скористатися підтримкою в особисті повідомлення у Facebook та залишити свій номер телефону ― вони обіцяють передзвонювати.

Допомогу отримують у першу чергу пенсіонери-ВПО, які мають пенсію до 3 тисяч гривень. Її надають на всій території України, але передусім переселенцям із найбільш постраждалих районів Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Сума допомоги складає 2 220 грн на кожного члена сім'ї щомісяця протягом трьох місяців. Програму розраховано на 200 тисяч осіб (з можливістю збільшення). Обсяг виділених коштів – 1,4 мільярда гривень.

Заявку на отримання допомоги від УВКБ ООН можна залишити у "єДопомозі" та у благодійному фонді "Право на захист". Там також докладно розписано вимоги до одержувачів допомоги та перераховано необхідні для реєстрації документи.

Допомогу отримують ВПО за черговістю включення до бази даних. Її надають на всій території України, пріоритет – ВПО з найбільш постраждалих районів Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Сума складає 2 220 гривень на кожного члена сім'ї (не більш як для трьох осіб) щомісяця протягом трьох місяців. Програма розрахована на 500 тисяч осіб, обсяг виділених коштів складає 3 мільярди гривень.

Пріоритетною категорією є малозабезпечені сім'ї, зокрема ВПО, які найбільше постраждали від війни. Першочергове право на допомогу мають такі громадяни:

самотні матері, що отримують допомогу на дітей;

одержувачі допомоги через вагітність і пологи;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;

багатодітні сім'ї, які отримують допомогу дітям;

особи, що не працюють, які досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсію;

особи, які доглядають хвору дитину.

Сума – 2 500 грн на кожного одержувача. Строк надання допомоги – один місяць (з можливістю подальшого збільшення). Програма розрахована на 960 тисяч осіб, обсяг виділених коштів становить 2,4 мільярда гривень.

Заявку на отримання допомоги можна подати через «єДопомогу», а також особисто в офісах організації в Полтаві, Одесі, Дніпрі та Києві.

У першу чергу допомога надається людям з інвалідністю, а також багатодітним сім'ям та сім'ям, у яких є діти з інвалідністю. Також допомога розрахована на таких людей:

самотні матері/батьки, які отримують допомогу на дітей;

одержувачі допомоги через вагітність і пологи;

особи з інвалідністю;

сім'ї з двома та більше дітьми;

пенсіонери віком від 65 років.

Допомога у розмірі 2220 гривень надається по всій території України. Виплати надходять протягом трьох місяців.

Програму розраховано на 100 тисяч осіб (з можливістю збільшення). Обсяг виділених коштів становить 0,7 мільярда гривень.

На пілотній стадії програма розрахована на 40 тисяч пенсіонерів та людей з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб.

Сума допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена сім'ї щомісяця протягом трьох місяців із потенційним продовженням.

Ця програма призначена для:

біженців і ВПО – осіб з інвалідністю з певних регіонів;

самотніх батьків із певних регіонів;

осіб, які не мають соціального статусу, але проживали на окупованих територіях.

Програма діє на території Харківської, Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей.

Сума допомоги – 2 220 гривень на кожного члена сім'ї щомісяця протягом трьох місяців із потенційним продовженням.

На цю допомогу мають право особи з інвалідністю з Херсонської, Харківської та Миколаївської областей. Програму розраховано на 10 тисяч сімей.

Одержувачами допомоги є особи, що постраждали від бойових дій:

люди старше за 65 років із рівнем доходу нижче за 3 тис. грн;

дорослі з особливими потребами;

багатодітні сім'ї;

самотні літні люди та сім'ї, що складаються з людей похилого віку (старше за 60 років);

сім'ї без працездатних чоловіків;

сім'ї з особами з інвалідністю 1 і 2 груп;

сім'ї з людьми, які мають тяжкі хронічні захворювання;

сім'ї з вагітними та жінками, що годують.

Сума тримісячних виплат становить 2 200 гривень на особу щомісяця із потенційним продовженням.

В першу чергу допомога надається мешканцям постраждалих областей: Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської, Миколаївської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської.

Допомогу можуть отримати:

сім'ї, які через бойові дії втратили годувальника;

сім'ї, у яких є травмовані чи поранені внаслідок бойових дій;

сім'ї, що втратили житло, або чиє житло пошкоджено через бойові дії;

самотня мати/батько з неповнолітніми дітьми;

малозабезпечені сім'ї, у яких є люди з інвалідністю, вагітні жінки або ті, хто годує новонароджених;

люди, які не можуть повернутися додому через бойові дії.

Сума допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена сім'ї (але не більш ніж п'ятеро осіб) на місяць виплачується протягом трьох місяців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські біженці не стали тягарем для країн Європи. Українці змогли адаптуватися та знайти роботу за кордоном.