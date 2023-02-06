В рамках грантовой программы можно получить финансирование на сумму до 1050 долларов для поддержки существующего небольшого бизнеса или создания нового.
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Кто может участвовать в программе
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), зарегистрированные и проживающие на подконтрольной правительству Украины территории;
- лица, зарегистрированные в населенных пунктах территориальных общин, которые расположены в районе проведения военных действий, перечень которых утвержден Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, приказом №75 от 25.04.2022, и проживают на подконтрольной правительству Украины территории.
При отборе участников программы организаторы будут обращать внимание на:
- Жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи; понимание заявителем схемы ее реализации;
- наличие опыта ведения бизнеса у заявителя;
- актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи;
- особое преимущество будет отдаваться семьям, имеющим социальную или финансовую уязвимость.
Главная цель программы состоит в предоставлении возможностей для восстановления и стабилизации доходов украинских предпринимателей. С деталями программы можно ознакомиться на сайте.
Другая помощь для бизнеса
- Безвозмездная юридическая помощь по ведению бизнеса предоставляет предпринимателям государство. Ее можно получить через приложение Действие.
- Предприниматели могут также получить гранты на создание или поддержку бизнеса в Действии.