В рамках грантової програми можна отримати фінансування на суму до 1050 доларів для підтримки існуючого невеликого бізнесу або створення нового.

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Хто може брати участь у програмі

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО), що зареєстровані та проживають на підконтрольній уряду України території;
  • особи, що зареєстровані в населених пунктах територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій, перелік яких затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, наказом №75 від 25.04.2022, та проживають на підконтрольній уряду України території.

При відборі учасників програми організатори звертатимуть увагу на:

  • Життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї, розуміння заявником схеми її реалізації;
  • наявність досвіду ведення бізнесу у заявника;
  • актуальність і збалансованість бюджету бізнес-ідеї;
  • особлива перевага буде надаватися сім’ям які мають соціальну або фінансову вразливість.

Головна ціль програми полягає у надання можливостей для відновлення та стабілізації доходів українських підприємців. З деталями програми можна ознайомитися на сайті.

Інша допомога для бізнесу

  • Безоплатну юридичну допомогу з ведення бізнесу надає підприємцям держава. Її можна отримати через додаток Дія.
  • Підприємці можуть також отримати гранти на створення або підтримку бізнесу в Дії.