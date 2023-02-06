В рамках грантової програми можна отримати фінансування на суму до 1050 доларів для підтримки існуючого невеликого бізнесу або створення нового.

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Хто може брати участь у програмі

внутрішньо переміщені особи (ВПО), що зареєстровані та проживають на підконтрольній уряду України території;

особи, що зареєстровані в населених пунктах територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій, перелік яких затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, наказом №75 від 25.04.2022, та проживають на підконтрольній уряду України території.

Данська рада у справах біженців звертає увагу, що покриття районів України буде залежати від ситуації з безпекою і ризиків пов’язаних із веденням бізнес-діяльності або самозайнятості у конкретному районі.

При відборі учасників програми організатори звертатимуть увагу на:

Життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї, розуміння заявником схеми її реалізації;

наявність досвіду ведення бізнесу у заявника;

актуальність і збалансованість бюджету бізнес-ідеї;

особлива перевага буде надаватися сім’ям які мають соціальну або фінансову вразливість.

Головна ціль програми полягає у надання можливостей для відновлення та стабілізації доходів українських підприємців. З деталями програми можна ознайомитися на сайті.

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