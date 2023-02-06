В рамках грантової програми можна отримати фінансування на суму до 1050 доларів для підтримки існуючого невеликого бізнесу або створення нового.
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Хто може брати участь у програмі
- внутрішньо переміщені особи (ВПО), що зареєстровані та проживають на підконтрольній уряду України території;
- особи, що зареєстровані в населених пунктах територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій, перелік яких затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, наказом №75 від 25.04.2022, та проживають на підконтрольній уряду України території.
При відборі учасників програми організатори звертатимуть увагу на:
- Життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї, розуміння заявником схеми її реалізації;
- наявність досвіду ведення бізнесу у заявника;
- актуальність і збалансованість бюджету бізнес-ідеї;
- особлива перевага буде надаватися сім’ям які мають соціальну або фінансову вразливість.
Головна ціль програми полягає у надання можливостей для відновлення та стабілізації доходів українських підприємців. З деталями програми можна ознайомитися на сайті.