Команда Дії вже понад як надає консультативну та інформаційну підтримку українцям на території України та за кордоном в рамках проєкту "Віртуальний центр Дія.Бізнес 2.0"

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Профільні спеціалісти підказують, як адаптуватися до обставин життя всередині держави, а саме:

як вести бізнес в Україні;

як пристосуватися після повернення до України або деокупованої області;

як вирішити юридичні питання ВПО (переселенців);

як знайти роботу.

Як отримати безкоштовну консультацію

В рамках проєкту працює гаряча лінія та чат-бот, за допомогою яких кожен може звернутися та отримати таку безоплатну консультацію. Консультації відбуваються онлайн з 08:00 до 18:00:

за номером 0800 333 183 (дзвінки безоплатні на території України),

у Telegram-чатботі, щоб перейти, натисніть тут.

Зверніть увагу! Якщо в момент консультації прозвучить сигнал повітряної тривоги, час і тривалість сесії може змінитися