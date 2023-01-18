Співпрацю України та Чехії
Також Свириденко подякувала Чехії за військову та гуманітарну допомогу та наголосила, що Прага – один із ключових європейськи партнерів України.
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Свиридено й Сікела обговорили засідання міжурядової українсько-чеської комісії, що відбудеться в березні 2023 року, а також досягли домовленостей щодо продовження співпраці в енергетиці та інтеграції ринків електроенергії.
У Мінекономіки також нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії уряд Чехії продовжує безоплатно надавати озброєння та боєприпаси, зокрема сухопутні військові системи, протитанкові та зенітні засоби, необхідні українській армії.
У скільки обійдеться відбудова України
Віцепрезидентка Світового банку Анна Б'єрде повідомляла раніше, що післявоєнна відбудова України може коштувати 500 – 600 мільярдів євро. Також там підкреслили, що на їх думку, відбудова України повинна відбуватись не лише за державні кошти, а й за приватні.
Світовий банк та західні партнери працюють над тим, аби надати Україні як обладнання, так і ліквідність для продовження ремонтних робіт.