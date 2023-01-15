Програма Мінцифри та партнерів

Пілот програми передбачає допомогу представникам українського малого та середнього бізнесу під час війни з експортом товарів, пошуку польських партнерів.

Зауважте Майже половина іноземного бізнесу в Польщі припадає на українські компанії

Бренди отримають маркетингову та юридичну допомогу для налагодження експортних процесів між українським бізнесом та партнерами за кордоном. Також учасники експортного пілота отримають рекламне просування на ринку Польщі, яке здійснюватимуть залучені у проєкт агенції.

Валерія Іонан Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Ми продовжуємо підтримку тимчасово релокованих до Польщі українських підприємців після створення центру Дія.Бізнес у Варшаві у 2022 році. Саме фахівці центру будуть надавати консультації учасникам пілоту щодо експорту їхніх товарів на польський ринок. Ми зробимо все від нас залежне, щоб український бізнес не припиняв розвитку і розширення навіть за важких часів повномасштабного вторгнення .

20 переможців програми

Переможцями стали бренди з виробництва техніки, крафтових товарів, рослинних олій, корисних смаколиків, сублімованих ягід, кави, косметики та засобів гігієни, дитячих іграшок, одягу для жінок, чоловіків та навіть домашніх улюбленців

snEco – crunchy cheese balls – харківська компанія, яка виробляє сирні снеки за технологією NASA;

– харківська компанія, яка виробляє сирні снеки за технологією NASA; Magnesium goods – виробник лікувально-косметичних засобів для трансдермального насичення магнієм

– виробник лікувально-косметичних засобів для трансдермального насичення магнієм MIRTEX – компанія, що займається виробництвом домашнього текстилю;

– компанія, що займається виробництвом домашнього текстилю; Roast One – виробник кави з Миколаєва;

– виробник кави з Миколаєва; Waily – одеський постачальник сиродавлених олій холодного віджиму.;

– одеський постачальник сиродавлених олій холодного віджиму.; Tatoshka – бренд дитячого одягу;

– бренд дитячого одягу; Liswood – компанія, що продає екологічно чисті дитячі іграшки;

– компанія, що продає екологічно чисті дитячі іграшки; GNZ (Generation in Zoom) – бренд жіночого одягу;

(Generation in Zoom) – бренд жіночого одягу; Noble Pet – продавець товарів для собак;

– продавець товарів для собак; U-CON – виробник опалювальних конвекторів;

– виробник опалювальних конвекторів; UNApack – виробник спецій, прянощів та приправ на західній Україні;

– виробник спецій, прянощів та приправ на західній Україні; MIRATER – компанія, яка виготовляє меблі для дитячих кімнат;

– компанія, яка виготовляє меблі для дитячих кімнат; Framiore – бренд жіночого одягу з тканин, які не шкодять навколишньому середовищу;

– бренд жіночого одягу з тканин, які не шкодять навколишньому середовищу; Agro Busk – компанія, що спеціалізується на сублімації лохини й малини;

– компанія, що спеціалізується на сублімації лохини й малини; Andreas Moskin – бренд чоловічих костюмів;

– бренд чоловічих костюмів; Endorfine – магазин виробів ручної роботи;

– магазин виробів ручної роботи; Panfruit – компанія, що пропонує сублімовані фрукти, ягоди, овочі;

– компанія, що пропонує сублімовані фрукти, ягоди, овочі; MFT – my favorite toothpaste – виробництво засобів догляду за порожниною рота;

– my favorite toothpaste – виробництво засобів догляду за порожниною рота; Brancho – сімейна компанія з власним виробництвом натуральних фруктових снеків;

– сімейна компанія з власним виробництвом натуральних фруктових снеків; Econad – компанія, що пропонує природний абсорбент нафти, у складі якого містяться бактерії-деструктори для біодеструктивного впливу на вуглеводневмісні сполуки.

Допомагатимуть учасникам маркетингові агенції Webpromo та Nebo ideas agency. Також у межах проєкт буде створено каталог учасників з найбільшим потенціалом для експорту та pop-up-вітрини у форматі онлайн.