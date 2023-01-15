Программа Минцифры и партнеров

Пилот программы предусматривает помощь представителям украинского малого и среднего бизнеса во время войны с экспортом товаров, поиска польских партнеров.

Заметьте Почти половина иностранного бизнеса в Польше приходится на украинские компании

Бренды получат маркетинговую и юридическую помощь для налаживания экспортных процессов между украинским бизнесом и зарубежными партнерами. Также участники экспортного пилота получат рекламное продвижение на рынке Польши, которое будет осуществляться вовлеченным в проект агентства.

Валерия Ионан

Заместитель министра цифровой трансформации по евроинтеграции

Мы продолжаем поддержку временно релокированных в Польшу украинских предпринимателей после создания центра Дія.Бізнес в Варшаве в 2022 году. Именно специалисты центра будут консультировать участников пилота по экспорту их товаров на польский рынок. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы украинский бизнес не прекращал развитие и расширение даже в трудные времена полномасштабного вторжения.

20 победителей программы

Победителями стали бренды по производству техники, крафтовых товаров, растительных масел, полезных вкусностей, сублимированных ягод, кофе, косметики и средств гигиены, детских игрушек, одежды для женщин, мужчин и даже домашних питомцев.

  • snEco – хрупкие cheese balls – харьковская компания, производящая сырные снеки по технологии NASA;
  • Magnesium goods – производитель лечебно-косметических средств для трансдермального насыщения магнием
  • MIRTEX – компания, занимающаяся производством домашнего текстиля;
  • Roast One – производитель кофе из Николаева;
  • Waily – одесский поставщик сыродавленных масел холодного отжима;
  • Tatoshka – бренд детской одежды;
  • Liswood – компания, продающая экологически чистые детские игрушки;
  • GNZ (Generation in Zoom) – бренд женской одежды;
  • Noble Pet – продавец товаров для собак;
  • U-CON – производитель отопительных конвекторов;
  • UNApack – производитель специй, пряностей и приправ на западной Украине;
  • MIRATER – компания, производящая мебель для детских комнат;
  • Framiore – бренд женской одежды из тканей, которые не вредят окружающей среде;
  • Agro Busk – компания, специализирующаяся на сублимации голубики и малины;
  • Andreas Moskin – бренд мужских костюмов;
  • Endorfine – магазин изделий ручной работы;
  • Panfruit – компания, предлагающая сублимированные фрукты, ягоды, овощи;
  • MFT – my favorite toothpaste – производство средств ухода за полостью рта;
  • Brancho – семейная компания с собственным производством натуральных фруктовых снеков;
  • Econad – компания, предлагающая природный абсорбент нефти, в составе которого содержатся бактерии-деструкторы для биодеструктивного воздействия на углеводосодержащие соединения.

Помогать участникам будут маркетинговые агентства Webpromo и Nebo ideas agency. Также в рамках проекта будет создан каталог участников с наибольшим потенциалом для экспорта и pop-up-витрины в формате онлайн.