Программа Минцифры и партнеров
Пилот программы предусматривает помощь представителям украинского малого и среднего бизнеса во время войны с экспортом товаров, поиска польских партнеров.
Заметьте Почти половина иностранного бизнеса в Польше приходится на украинские компании
Бренды получат маркетинговую и юридическую помощь для налаживания экспортных процессов между украинским бизнесом и зарубежными партнерами. Также участники экспортного пилота получат рекламное продвижение на рынке Польши, которое будет осуществляться вовлеченным в проект агентства.
Мы продолжаем поддержку временно релокированных в Польшу украинских предпринимателей после создания центра Дія.Бізнес в Варшаве в 2022 году. Именно специалисты центра будут консультировать участников пилота по экспорту их товаров на польский рынок. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы украинский бизнес не прекращал развитие и расширение даже в трудные времена полномасштабного вторжения.
20 победителей программы
Победителями стали бренды по производству техники, крафтовых товаров, растительных масел, полезных вкусностей, сублимированных ягод, кофе, косметики и средств гигиены, детских игрушек, одежды для женщин, мужчин и даже домашних питомцев.
- snEco – хрупкие cheese balls – харьковская компания, производящая сырные снеки по технологии NASA;
- Magnesium goods – производитель лечебно-косметических средств для трансдермального насыщения магнием
- MIRTEX – компания, занимающаяся производством домашнего текстиля;
- Roast One – производитель кофе из Николаева;
- Waily – одесский поставщик сыродавленных масел холодного отжима;
- Tatoshka – бренд детской одежды;
- Liswood – компания, продающая экологически чистые детские игрушки;
- GNZ (Generation in Zoom) – бренд женской одежды;
- Noble Pet – продавец товаров для собак;
- U-CON – производитель отопительных конвекторов;
- UNApack – производитель специй, пряностей и приправ на западной Украине;
- MIRATER – компания, производящая мебель для детских комнат;
- Framiore – бренд женской одежды из тканей, которые не вредят окружающей среде;
- Agro Busk – компания, специализирующаяся на сублимации голубики и малины;
- Andreas Moskin – бренд мужских костюмов;
- Endorfine – магазин изделий ручной работы;
- Panfruit – компания, предлагающая сублимированные фрукты, ягоды, овощи;
- MFT – my favorite toothpaste – производство средств ухода за полостью рта;
- Brancho – семейная компания с собственным производством натуральных фруктовых снеков;
- Econad – компания, предлагающая природный абсорбент нефти, в составе которого содержатся бактерии-деструкторы для биодеструктивного воздействия на углеводосодержащие соединения.
Помогать участникам будут маркетинговые агентства Webpromo и Nebo ideas agency. Также в рамках проекта будет создан каталог участников с наибольшим потенциалом для экспорта и pop-up-витрины в формате онлайн.