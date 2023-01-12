Бизнес украинцев в Польше
Бизнес с украинскими корнями занимают 7% в бизнес-структуре Польши. В основном украинские предприниматели открывали:
- торговые компании – 22%,
- строительные – 19%
- транспортно-складские – 14%
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Количество украинских ФЛП в Польше
- Всего с января по сентябрь 2022 года украинцы зарегистрировали в Польше 10 207 ФЛПов.
- Наибольший прирост активных ФЛП произошел в апреле, когда их количество выросло почти втрое.
- К концу III квартала 2022 года количество украинских компаний, вошедших в CEIDG, было почти двенадцать больше, чем в феврале.
Количество ФЛП, созданных гражданами Украины в 2022 году, росло в геометрической прогрессии ежемесячно. Наибольший скачок произошел в первые недели после начала российского вторжения – в апреле 2022 года таких компаний на польском рынке уже было в 4,5 раза больше, чем в январе. В сентябре 2022 года – в 2,6 раза больше, чем в апреле,
– аналитик команды экономического прогнозирования PIE Анна Шиманская.
Планируют ли украинцы развивать бизнес в Польше
- 66% представителей украинских предпринимателей планируют развивать свой бизнес в Польше, независимо от ситуации в Украине.
- 4% опрошенных компаний намерены прекратить деятельность в Польше и вернуться в Украину сразу же, как разрешит ситуация.