Бізнес українців у Польщі

Бізнес з українським корінням займають 7% у бізнес-структурі Польщі. Здебільшого українські підприємці відкривали:

торгові компанії – 22%,

будівельні – 19%

транспортно-складські – 14%

До теми Релокація українського бізнесу до ЄС: переваги та недоліки

Кількість українських ФОПів у Польщі

Загалом із січня до вересня 2022 року українці зареєстрували у Польщі 10 207 ФОПів.

Найбільший приріст активних ФОПів відбувся у квітні, коли їх кількість зросла майже втричі.

На кінець III кварталу 2022 року кількість українських компаній, які увійшли до CEIDG, була майже дванадцятеро більшою, ніж у лютому.

Кількість ФОП, створених громадянами України у 2022 році, зростала в геометричній прогресії щомісяця. Найбільший стрибок стався в перші тижні після початку російського вторгнення – у квітні 2022 року таких компаній на польському ринку вже було в 4,5 раза більше, ніж у січні. У вересні 2022 року – у 2,6 раза більше, ніж у квітні,

– аналітик команди економічного прогнозування PIE Анна Шиманська.

Чи планують українці розвивати бізнес в Польщі