Бізнес українців у Польщі
Бізнес з українським корінням займають 7% у бізнес-структурі Польщі. Здебільшого українські підприємці відкривали:
- торгові компанії – 22%,
- будівельні – 19%
- транспортно-складські – 14%
До теми Релокація українського бізнесу до ЄС: переваги та недоліки
Кількість українських ФОПів у Польщі
- Загалом із січня до вересня 2022 року українці зареєстрували у Польщі 10 207 ФОПів.
- Найбільший приріст активних ФОПів відбувся у квітні, коли їх кількість зросла майже втричі.
- На кінець III кварталу 2022 року кількість українських компаній, які увійшли до CEIDG, була майже дванадцятеро більшою, ніж у лютому.
Кількість ФОП, створених громадянами України у 2022 році, зростала в геометричній прогресії щомісяця. Найбільший стрибок стався в перші тижні після початку російського вторгнення – у квітні 2022 року таких компаній на польському ринку вже було в 4,5 раза більше, ніж у січні. У вересні 2022 року – у 2,6 раза більше, ніж у квітні,
– аналітик команди економічного прогнозування PIE Анна Шиманська.
Чи планують українці розвивати бізнес в Польщі
- 66% представників українських підприємців планують розвивати свій бізнес у Польщі незалежно від ситуації в Україні.
- 4% опитаних компаній мають намір припинити діяльність у Польщі та повернутися в Україну, відразу як дозволить ситуація.