Бізнес у Польщі

З 1 січня по 15 листопада 2022 року в Польщі було зареєстровано 274,7 тисячі випадків підприємницької діяльності фізичних осіб. З них 24,4 тисячі підприємцями були іноземці.

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З 24,4 тисячі іноземців українці зареєстрували 14 427 компаній, на другому місці – білоруси (6 493 компаній). Для порівняння:

німецьких одноосібних компаній було зареєстровано 267,

французьких – 135.

Це свідчить про те, що, всупереч тому, що кажуть політики деяких партій, біженці живуть не за рахунок поляків, – зазначила членкиня парламенту Ганна Гілл-Пьонтек (Польща 2050), додаючи, що житло все ще залишається ключовою проблемою біженців. Його мало і воно занадто дороге.

Релокація українського бізнесу

Додамо, що згідно з опитуванням Gradus, найчастіше українці обирали Польщу для релокації свого бізнесу. При виборі країни для переміщення бізнесу, підприємці зважали на наявність ділових зв'язків, місце проживання та інфраструктуру.

Також практично всі опитані підприємці вважають, що український бізнес спроможний бути конкурентним та успішним на європейських ринках.

Євроінтеграція бізнесу / Інфографіка Gradus