Релокація бізнесу за кордон

83% підприємців, котрі релокували бізнес за кордон, відповіли, що обрали країни ЄС для цього. Лідером за вибором для переміщення стала Польща. Також 73% відповіли, що планують перемістити бізнес до ЄС.

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Євроінтеграція бізнесу / Інфографіка Gradus

Як бізнес обирає країну для релокації

Розглядаючи варіант релокації бізнесу, підприємці керуються рядом драйверами вибору. Найбільше вони звертають увагу на наявність ділових зв'язків, місце проживання та інфраструктуру.

  • 42% – наявність ділових зв'язків.
  • 35% – місце проживання.
  • 19% – розвиток інфраструктури.
  • 16% – попит на продукти / послуги бізнесу.
  • 13% – система оподаткування, менш конкурентне оточення, наявність можливостей для розвитку підприємства.
  • 3% – менше законодавчих бар'єрів для початку бізнесу та також кліматичні, або ландшафтні умови.

Переваги та недоліки ведення бізнесу в ЄС

Серед переваг всі опитані респонденти виокремили сталі правила та великі ринки збуту. Що стосується недоліків, то їх підприємці вбачають у високій конкуренції, податках та бюрократії.

Переваги ЄС для відкриття бізнесу

  • 39% – сталі правила ведення бізнесу.
  • 36% – доступ до великих ринків збуту.
  • 28% – доступ до засобів кредитування.
  • 27% – прозорість правил оподаткування та бухгалтерський облік.
  • 25% – вільний рух робочої сили, товарів, послуг та капіталів.
  • 20% – відсутність митних чи кількісних обмежень у межах ЄС.
  • 20% – сурове дотримання конкурентної політики та прав інтелектуальної власності.
  • 19% – розширення доступу до фондів ЄС та програм підтримки бізнесу.
  • 18% – спрощені адміністративні процедури торгівлі з іншими країнами-членами ЄС.
  • 17% – єдиний стандартний процес сертифікації.

Недоліки ЄС для відкриття бізнесу

  • 36% – висока конкуренція з боку вже існуючих бізнесів в країнах ЄС.
  • 29% – високе податкове навантаження.
  • 28% – висока бюрократія.
  • 27% – вища оплата працівників.
  • 19% – труднощі з веденням документації та обліку мовою країни реєстрації.
  • 19% – наявність додаткових витрат на організаційні питання.
  • 16% – важкість сертифікації товарів в країнах ЄС.
  • 16% – складність ведення бізнесу для іноземців.
  • 11% – складність відкриття компаній для іноземців.
  • 11% – складність відкриття банківського рахунку для нової компанії.

Який відсоток опитаних підприємців вважає, що релокація бізнесу в ЄС – це можливість / Інфографіка Gradus