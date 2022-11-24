Релокація бізнесу за кордон
83% підприємців, котрі релокували бізнес за кордон, відповіли, що обрали країни ЄС для цього. Лідером за вибором для переміщення стала Польща. Також 73% відповіли, що планують перемістити бізнес до ЄС.
Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад
Євроінтеграція бізнесу / Інфографіка Gradus
Як бізнес обирає країну для релокації
Розглядаючи варіант релокації бізнесу, підприємці керуються рядом драйверами вибору. Найбільше вони звертають увагу на наявність ділових зв'язків, місце проживання та інфраструктуру.
- 42% – наявність ділових зв'язків.
- 35% – місце проживання.
- 19% – розвиток інфраструктури.
- 16% – попит на продукти / послуги бізнесу.
- 13% – система оподаткування, менш конкурентне оточення, наявність можливостей для розвитку підприємства.
- 3% – менше законодавчих бар'єрів для початку бізнесу та також кліматичні, або ландшафтні умови.
Переваги та недоліки ведення бізнесу в ЄС
Серед переваг всі опитані респонденти виокремили сталі правила та великі ринки збуту. Що стосується недоліків, то їх підприємці вбачають у високій конкуренції, податках та бюрократії.
Переваги ЄС для відкриття бізнесу
- 39% – сталі правила ведення бізнесу.
- 36% – доступ до великих ринків збуту.
- 28% – доступ до засобів кредитування.
- 27% – прозорість правил оподаткування та бухгалтерський облік.
- 25% – вільний рух робочої сили, товарів, послуг та капіталів.
- 20% – відсутність митних чи кількісних обмежень у межах ЄС.
- 20% – сурове дотримання конкурентної політики та прав інтелектуальної власності.
- 19% – розширення доступу до фондів ЄС та програм підтримки бізнесу.
- 18% – спрощені адміністративні процедури торгівлі з іншими країнами-членами ЄС.
- 17% – єдиний стандартний процес сертифікації.
Недоліки ЄС для відкриття бізнесу
- 36% – висока конкуренція з боку вже існуючих бізнесів в країнах ЄС.
- 29% – високе податкове навантаження.
- 28% – висока бюрократія.
- 27% – вища оплата працівників.
- 19% – труднощі з веденням документації та обліку мовою країни реєстрації.
- 19% – наявність додаткових витрат на організаційні питання.
- 16% – важкість сертифікації товарів в країнах ЄС.
- 16% – складність ведення бізнесу для іноземців.
- 11% – складність відкриття компаній для іноземців.
- 11% – складність відкриття банківського рахунку для нової компанії.
Який відсоток опитаних підприємців вважає, що релокація бізнесу в ЄС – це можливість / Інфографіка Gradus