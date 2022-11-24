Релокація бізнесу за кордон

83% підприємців, котрі релокували бізнес за кордон, відповіли, що обрали країни ЄС для цього. Лідером за вибором для переміщення стала Польща. Також 73% відповіли, що планують перемістити бізнес до ЄС.

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Євроінтеграція бізнесу / Інфографіка Gradus

Як бізнес обирає країну для релокації

Розглядаючи варіант релокації бізнесу, підприємці керуються рядом драйверами вибору. Найбільше вони звертають увагу на наявність ділових зв'язків, місце проживання та інфраструктуру.

42% – наявність ділових зв'язків.

35% – місце проживання.

19% – розвиток інфраструктури.

16% – попит на продукти / послуги бізнесу.

13% – система оподаткування, менш конкурентне оточення, наявність можливостей для розвитку підприємства.

3% – менше законодавчих бар'єрів для початку бізнесу та також кліматичні, або ландшафтні умови.

Зверніть увагу! 90% опитаних підприємців вважає, що український бізнес спроможний бути конкурентним та успішним на європейських ринках.

Переваги та недоліки ведення бізнесу в ЄС

Серед переваг всі опитані респонденти виокремили сталі правила та великі ринки збуту. Що стосується недоліків, то їх підприємці вбачають у високій конкуренції, податках та бюрократії.

Переваги ЄС для відкриття бізнесу

39% – сталі правила ведення бізнесу.

36% – доступ до великих ринків збуту.

28% – доступ до засобів кредитування.

27% – прозорість правил оподаткування та бухгалтерський облік.

25% – вільний рух робочої сили, товарів, послуг та капіталів.

20% – відсутність митних чи кількісних обмежень у межах ЄС.

20% – сурове дотримання конкурентної політики та прав інтелектуальної власності.

19% – розширення доступу до фондів ЄС та програм підтримки бізнесу.

18% – спрощені адміністративні процедури торгівлі з іншими країнами-членами ЄС.

17% – єдиний стандартний процес сертифікації.

Недоліки ЄС для відкриття бізнесу

36% – висока конкуренція з боку вже існуючих бізнесів в країнах ЄС.

29% – високе податкове навантаження.

28% – висока бюрократія.

27% – вища оплата працівників.

19% – труднощі з веденням документації та обліку мовою країни реєстрації.

19% – наявність додаткових витрат на організаційні питання.

16% – важкість сертифікації товарів в країнах ЄС.

16% – складність ведення бізнесу для іноземців.

11% – складність відкриття компаній для іноземців.

11% – складність відкриття банківського рахунку для нової компанії.

Який відсоток опитаних підприємців вважає, що релокація бізнесу в ЄС – це можливість / Інфографіка Gradus

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