Релокация бизнеса за границу

83% предпринимателей, релоцировавших бизнес за границу, ответили, что избрали страны ЕС для этого. Лидером выбора для перемещения стала Польша. Также 73% ответили, что планируют переместить бизнес в ЕС.

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Евроинтеграция бизнеса / Инфографика Gradus

Как бизнес выбирает страну для релокации

Рассматривая вариант релокации бизнеса, бизнесмены управляются рядом драйверами выбора. Больше всего они обращают внимание на наличие деловых связей, местожительства и инфраструктуру.

42% – наличие деловых связей.

35% – место жительства.

19% – развитие инфраструктуры.

16% – спрос на продукты/услуги бизнеса.

13% – система налогообложения, менее конкурентное окружение, наличие возможностей для развития предприятия.

3% – меньше законодательных барьеров для начала бизнеса, а также климатические или ландшафтные условия.

Обратите внимание! 90% опрошенных предпринимателей считают, что украинский бизнес может быть конкурентным и успешным на европейских рынках.

Достоинства и недостатки ведения бизнеса в ЕС

Среди преимуществ все опрошенные респонденты выделили устоявшиеся правила и крупные рынки сбыта. Что касается недостатков, то их предприниматели видят в высокой конкуренции, налогах и бюрократии.

Преимущества ЕС для открытия бизнеса

39% – постоянные правила ведения бизнеса.

36% – доступ к крупным рынкам сбыта.

28% – доступ к средствам кредитования.

27% – прозрачность правил налогообложения и бухгалтерский учет.

25% – свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капиталов.

20% – отсутствие таможенных или количественных ограничений в рамках ЕС.

20% – строгое соблюдение конкурентной политики и прав интеллектуальной собственности.

19% – расширение доступа к фондам ЕС и программам поддержки бизнеса.

18% – упрощенные административные процедуры торговли с другими странами-членами ЕС.

17% – единственный стандартный процесс сертификации.

Недостатки ЕС для открытия бизнеса

36% – высокая конкуренция со стороны уже существующих бизнесов в странах ЕС.

29% – высокая налоговая нагрузка.

28% – высокая бюрократия.

27% – более высокая оплата работников.

19% – трудности с ведением документации и учета на языке страны регистрации.

19% – наличие дополнительных расходов по организационным вопросам.

16% – тяжесть сертификации товаров в странах ЕС.

16% – сложность ведения бизнеса для иностранцев.

11% – сложность открытия компаний для иностранцев.

11% – сложность открытия банковского счета для новой компании.

Какой процент опрошенных предпринимателей считает, что релокация бизнеса в ЕС – это возможность / Инфографика Gradus

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