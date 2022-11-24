Релокация бизнеса за границу

83% предпринимателей, релоцировавших бизнес за границу, ответили, что избрали страны ЕС для этого. Лидером выбора для перемещения стала Польша. Также 73% ответили, что планируют переместить бизнес в ЕС.

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Евроинтеграция бизнеса / Инфографика Gradus

Как бизнес выбирает страну для релокации

Рассматривая вариант релокации бизнеса, бизнесмены управляются рядом драйверами выбора. Больше всего они обращают внимание на наличие деловых связей, местожительства и инфраструктуру.

  • 42% – наличие деловых связей.
  • 35% – место жительства.
  • 19% – развитие инфраструктуры.
  • 16% – спрос на продукты/услуги бизнеса.
  • 13% – система налогообложения, менее конкурентное окружение, наличие возможностей для развития предприятия.
  • 3% – меньше законодательных барьеров для начала бизнеса, а также климатические или ландшафтные условия.

Достоинства и недостатки ведения бизнеса в ЕС

Среди преимуществ все опрошенные респонденты выделили устоявшиеся правила и крупные рынки сбыта. Что касается недостатков, то их предприниматели видят в высокой конкуренции, налогах и бюрократии.

Преимущества ЕС для открытия бизнеса

  • 39% – постоянные правила ведения бизнеса.
  • 36% – доступ к крупным рынкам сбыта.
  • 28% – доступ к средствам кредитования.
  • 27% – прозрачность правил налогообложения и бухгалтерский учет.
  • 25% – свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капиталов.
  • 20% – отсутствие таможенных или количественных ограничений в рамках ЕС.
  • 20% – строгое соблюдение конкурентной политики и прав интеллектуальной собственности.
  • 19% – расширение доступа к фондам ЕС и программам поддержки бизнеса.
  • 18% – упрощенные административные процедуры торговли с другими странами-членами ЕС.
  • 17% – единственный стандартный процесс сертификации.

Недостатки ЕС для открытия бизнеса

  • 36% – высокая конкуренция со стороны уже существующих бизнесов в странах ЕС.
  • 29% – высокая налоговая нагрузка.
  • 28% – высокая бюрократия.
  • 27% – более высокая оплата работников.
  • 19% – трудности с ведением документации и учета на языке страны регистрации.
  • 19% – наличие дополнительных расходов по организационным вопросам.
  • 16% – тяжесть сертификации товаров в странах ЕС.
  • 16% – сложность ведения бизнеса для иностранцев.
  • 11% – сложность открытия компаний для иностранцев.
  • 11% – сложность открытия банковского счета для новой компании.

Какой процент опрошенных предпринимателей считает, что релокация бизнеса в ЕС – это возможность / Инфографика Gradus