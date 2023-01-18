Сотрудничество Украины и Чехии

Также Свириденко поблагодарила Чехию за военную и гуманитарную помощь и подчеркнула, что Прага – один из ключевых европейских партнеров Украины.

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Свиридено и Сикела обсудили заседание межправительственной украино-чешской комиссии, которое состоится в марте 2023 года, а также достигли договоренностей по продолжению сотрудничества в энергетике и интеграции рынков электроэнергии.

В Минэкономики также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения России правительство Чехии продолжает безвозмездно предоставлять вооружения и боеприпасы, в том числе сухопутные военные системы, противотанковые и зенитные средства, необходимые украинской армии.

Обратите внимание! Чехия уже передала военную помощь на сумму около трех миллиардов чешских крон (около 130 миллионов долларов).

Во сколько обойдется восстановление Украины

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде сообщала ранее, что послевоенное восстановление Украины может стоить 500 – 600 миллиардов евро. Также там подчеркнули, что, по их мнению, восстановление Украины должно происходить не только за государственные средства, но и за частные.

Всемирный банк и западные партнеры работают над тем, чтобы предоставить Украине как оборудование, так и ликвидность для продления ремонтных работ.