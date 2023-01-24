Команда Дии уже более чем оказывает консультативную и информационную поддержку украинцам на территории Украины и за рубежом в рамках проекта "Виртуальный центр Дия.Бизнес 2.0"

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Профильные специалисты подсказывают, как адаптироваться к обстоятельствам жизни внутри государства, а именно:

как вести бизнес в Украине;

как приспособиться по возвращении в Украину или деоккупированную область;

как решить юридические вопросы ВПЛ (переселенцев);

как найти работу |

Как получить бесплатную консультацию

В рамках проекта работает горячая линия и чат-бот, с помощью которых каждый может обратиться и получить такую бесплатную консультацию. Консультации проходят онлайн с 08:00 до 18:00:

за номером 0800 333 183 (звонки безвозмездные на территории Украины),

в Telegram-чате, чтобы перейти, нажмите здесь.

Обратите внимание! Если в момент консультации прозвучит сигнал воздушной тревоги, то время и продолжительность сессии может измениться.