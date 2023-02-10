Хто може отримати допомогу

Грошові виплати у пріоритеті надаються вразливим категоріям осіб з-поміж ВПО, постраждалим від військових дій та тим, хто проживає неподалік від зон ведення бойових дій.

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Окрім того, дохід у сім'ї має не перевищувати 5 400 гривень на людину, а допомога від міжнародної організації має отримуватися вперше. Перевага надається громадянам з таких категорій вразливості:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

особи, які не виїздили після 24 лютого, але постраждали від воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях;

люди, які через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, але повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Першочергове право на отримання допомоги мають такі сім'ї:

родина, яка має лише одного з батьків з дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу, та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Як подати заявку на отримання допомоги

Для подання заявки на отримання виплат потрібно звернутися до благодійного фонду Право на захист, який є партнером УВКБ ООН. Пункти реєстрації є у Львові, Полтаві, Кременчуці, Черкасах, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі, Чернігові, Кривому Розі, Харкові, Одесі, Миколаєві та інших містах.

Їх місцезнаходження та графіки роботи можна переглянути за посиланням. При виникненні додаткових питань можна звернутися за номером телефону 0 800 307 711.

Які виплати передбачає програма

За умови відповідності всім критеріям фонд виплачуватиме 2220 гривень протягом трьох місяців. Ця сума розрахована на одну особу, тобто, якщо в сім'ї троє людей, то за три місяці можна отримати 19 980 гривень.

Які документи взяти з собою

При подачі заявки необхідно мати з собою оригінали таких документів для кожного члена сім'ї:

податковий номер;

національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка головного заявника (картки єДопомога не підходять);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення/медична довідка в разі інвалідності або хронічного захворювання (за наявності).

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