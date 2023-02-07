Ця допомога розрахована на вимушено переміщених осіб з зони бойових дій, осіб, які втратили або у яких пошкоджено житло, осіб, які проживають поблизу лінії фронту та людей, які надають прихисток для ВПО.

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Сума допомоги складає 2220 грн на одну особу і надаватиметься одним траншем протягом трьох місяців до липня 2023 року.

Як отримати виплати

Звернутися за призначенням допомоги можна на гарячу лінію організації "Людина в біді" за номером телефону 0 800 210 174 або написати на електронну пошту hotline.ukr@peopleinneed.net. Якщо додзвонитися не вдасться, можна звернутися у фейсбуці.

Виплата допомоги буде здійснюватися на банківську картку ПриватБанку. Якщо немає зареєстрованої банківської картки або не вірно вказано реквізити, клієнт отримує повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney.

Допомогу через платіжну систему PrivatMoney з контрольним номером можна отримати в Приват24, ТСО, банкоматі у відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700 – на картку ПриватБанку.

Про організацію "Людина в біді"

Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" (People in Need) почала свою роботу в Україні у 2003 році та розгорнула проєкти у 23 областях України з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022.

"Людина в біді" допомагає постраждалим від війни, надаючи необхідні продовольчі та промислові товари, засоби гігієни, допомагає у відновленні житла, надає психосоціальну підтримку та грошову допомогу.