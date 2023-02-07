Эта помощь рассчитана на вынужденно перемещенных лиц из зоны боевых действий, лиц, потерявших или у которых повреждено жилье, лиц, проживающих вблизи линии фронта и людей, которые предоставляют убежище для ВПЛ.

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Сумма пособия составляет 2220 грн на одного человека и будет предоставляться одним траншем в течение трех месяцев до июля 2023 года.

Как получить выплаты

Обратиться за назначением помощи можно на горячую линию организации "Человек в беде" по телефону 0 800 210 174 или написать по электронной почте hotline.ukr@peopleinneed.net. Если дозвониться не удастся, можно обратиться в фейсбуки.

Выплата помощи будет производиться на банковскую карту ПриватБанка. Если нет зарегистрированной банковской карты или не верно указаны реквизиты, клиент получает уведомление с контрольным номером перевода PrivatMoney.

Помощь через платежную систему PrivatMoney с контрольным номером можно получить в Приват24, ОСО, банкомате в отделении ПриватБанка или по телефону 3700 – на карту ПриватБанка.

Про организацию "Человек в беде"

Чешская гуманитарная организация "Человек в беде" (People in Need) начала свою работу в Украине в 2003 году и развернула проекты в 23 областях Украины с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022.

"Человек в беде" помогает пострадавшим от войны, предоставляя необходимые продовольственные и промышленные товары, средства гигиены, помогает в восстановлении жилья, оказывает психосоциальную поддержку и денежную помощь.