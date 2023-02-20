По словам первого заместителя председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаила Цимбалюка, повышение получат те, кто пользуется законом об общегосударственном пенсионном страховании.

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То есть те граждане, которые получают пенсию по возрасту, минимальную пенсию, лица с инвалидностью, пенсионеры-ликвидаторы аварий на ЧАЭС.

Кто не получит повышения

Как рассказывает Цымбалюк, не получат пока повышения военные пенсионеры.

Также те, кто получает научную пенсию и пенсионеры-госслужащие. Сейчас идет дискуссия, но именно эти категории граждан пользуются специальными законами, где не предусмотрено проведение индексации,

– добавляет Михаил Цымбалюк.

Выплаты в этом году получат около 7,5 миллиона пенсионеров. В бюджете на этот год дали право регулировать все эти выплаты при наличии средств.

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Сколько получат пенсионеры

Перерасчет будут получать все индивидуально и с учетом страхового стажа, средней зарплаты и в каком году человек вышел на пенсию.

У некоторых будет разочарование, когда получит повышенную пенсию на 200 гривен, а некоторые на 500—600 гривен. Это небольшие средства для граждан, а в целом по государству большая сумма. Учитывается стаж, в котором году человек оформил пенсию,

– говорит первый заместитель.

Напомним, что в марте пенсионные выплаты проиндексируют на 20%.