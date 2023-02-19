7 февраля были внесены изменения в закон согласно которому Пенсионному фонду будут предоставлять информацию о выезде граждан за границу или об их пребывании в оккупации. В комментарии 24 Канала, глава налогового комитета Даниил Гетманцев объяснил, для чего изменения и будут ли лишать пенсий украинцев из-за этого.

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Могут ли украинцев лишить пенсий

Сейчас около 9 миллионов украинцев находятся за границей из-за войны. Подавляющее большинство женщин женщины с детьми и пенсионеры, учитывая мобилизацию. Поэтому правительство хочет понимать реальную картину тех, кто получает выплаты и физически находится.

Нардеп подчеркнул, что благодаря изменениям хотят обеспечить социальную справедливость, а не лишать пенсионных выплат. Однако на размер пенсии выезд за границу или пребывание на оккупированных территориях все же могу повлиять.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Многие государства ввели различные программы поддержки и могут быть так, что в одной семье взрослая женщина смогла найти работу или запустить бизнес, получает социальные пособия и в Украине, и от государства пребывания. И ее родители получают двухканальную поддержку, а также подушку безопасности в виде сбережений.

Вместе с тем может возникнуть ситуация, когда убегая от войны люди физически не успели оформить пенсию или социальную выплату, потеряли необходимые документы, не имеют помощи ни от Украины, ни от государства, где находятся. Таким образом, не имеют никаких доходов.

Поэтому здесь нардеп считает, что нужно таким образом обеспечить социальную справедливость, а для этого нужно вести соответствующий учет и понимать, где находится пенсионер. То же касается граждан оставшихся на временно оккупированных территориях, или в силу разных обстоятельств вернулись на них.

Никакая социальная выплата, ни одно социальное обязательство государства не снимается. И само по себе пребывание не является основанием для того, чтобы они снимались. Но иногда они могут повлиять на размер этого социального обязательства и иногда может быть перерасчет как в сторону увеличения, так и уменьшения.

– добавляет Гетманцев.