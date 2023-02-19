7 лютого були внесені зміни до закону згідно з яким Пенсійному фонду надаватимуть інформацію про виїзд громадян за кордон або про їх перебування в окупації. У коментарі 24 Каналу, голова податкового комітету Данило Гетманцев пояснив, для чого зміни та чи позбавлятимуть пенсій українців через це.

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Чи можуть українців позбавити пенсій

Нараз близько 9 мільйонів українців перебувають за кордоном через війну. Переважна більшість з яких жінки з дітьми та пенсіонери, враховуючи мобілізацію. Тож уряд хоче розуміти реальну картину тих, хто отримує виплати та де фізично знаходиться.

Нардеп підкреслив, що завдяки змінам хочуть забезпечити соціальну справедливість, а не позбавляти пенсійних виплат. Проте на розмір пенсії виїзд за кордон чи перебування на окупованих територіях все ж можу вплинути.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Багато держав запровадило різноманітні програми підтримки й може бути так, що в одній сім'ї доросла жінка змогла знайти роботу чи запустити бізнес, отримує соціальні допомоги і в Україні, і від держави перебування. І батьки її отримують двоканальну підтримку, а також подушку безпеки у вигляді заощаджень.

Разом з тим може виникнути ситуація, коли тікаючи від війни, люди фізично не встигли оформити пенсію чи соціальну виплату, втратили необхідні документи, не мають допомоги ані від України, ані від держави, де перебувають. Таким чином не мають жодних доходів.

Тому тут нардеп вважає, що потрібно у такий спосіб забезпечити соціальну справедливість, а для цього потрібно вести відповідний облік й розуміти де перебуває пенсіонер. Теж саме стосується громадян які залишились на тимчасово окупованих територіях, або через різні обставини повернулись на них.

Жодна соціальна виплата, жодне соціальне зобов'язання держави не знімається. І саме по собі перебування десь не є підставою для того, аби вони знімалися. Але іноді вони можуть вплинути на розмір цього соціального зобов'язання й іноді може бути перерахунок як в бік збільшення, так і зменшення,

– додає Гетманцев.