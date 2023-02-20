Кому выплаты не продлили автоматически
Минсоцполитики опубликовал список категорий, которым продлили социальные выплаты с января 2023 года, социальные выплаты продлены на весь период действия военного положения плюс один месяц после его завершения.
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Социальные выплаты, назначение которых не продлили автоматически:
- соцпомощь малообеспеченным семьям;
- помощь на детей одиноким матерям;
- льготы для многодетных семей, назначенных ранее с учетом дохода;
- справки бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в учебных заведениях.
Кому выплаты продлили автоматически
Социальные выплаты, назначение которых продлили автоматически:
- выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на проживание;
- помощь детям в сложных жизненных обстоятельствах (находящиеся на попечении или попечении, имеют инвалидность или тяжелые заболевания и так далее);
- выплаты украинцам, не имеющим права на пенсию;
- помощь трудоспособным украинцам, вынужденно не работающим из-за ухода за лицом с инвалидностью 1-й группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.