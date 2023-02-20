Яку суму потребуватиме Україна у 2023 році

Програма допомога для України від Міжнародного валютного фонду вже за декілька тижнів набуде чинності. Про це розповіла директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва.

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За оцінками МВФ, загалом Україні у 2023 році може знадобитися підтримка на 40—48 мільярдів доларів.

До слова, директорка-розпорядниця МВФ відзначила попри активні бойові дії високий рівень економічної стійкості України.

У нас є країна, де працюють інститути. Де виплачуються пенсії. Де існують соціальні послуги. Де уряд зацікавлений у продовженні реформ, навіть коли падають бомби,

– розповіла Георгієва.

Завдання від МВФ: що вже виконала Україна

Мова йде про 5 структурних завдань від МВФ, які Україна вже виконала.

Це розробка плану щодо погашення бюджетної заборгованості у 2023 році та надалі;

Затвердження концепції перевірки банків та підходи до стрес-тестів;

Розробка плану реформи системи соціального захисту для забезпечення адресної допомоги нужденним;

Скасування 2% "спрощенки" та поновлення податкових перевірок та штрафів за невикористання касових апаратів;

Затвердження нової наглядової ради "Нафтогазу України".

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Згідно з процедурами МВФ, моніторингова місія має надати раді директорів Фонду висновок про успішність перегляду програми. Остаточне рішення про виділення коштів ухвалює рада директорів.