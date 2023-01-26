Про це розповіли співрозмовники Bloomberg, знайомі з питанням. За їхніми словами, реалізація програми залежить від низки умов, серед яких підтримка країн "Великої сімки", а також донорів і кредиторів України, які гарантують стабільність її боргу.

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МВФ розглядає довготривалий пакет допомоги Україні

За даними двох анонімних джерел, МВФ розглядає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги на суму від 14 до 16 мільярдів доларів. Також план вимагатиме змін у правилах кредитування, щоб фонд міг надавати кредити нашій країні, а уряд у Києві повинен буде взяти на себе низку зобов'язань.

У разі схвалення програми на 3 – 4 роки у перший рік виділять від 5 до 7 мільярдів доларів. Ймовірно, план узгодять до кінця березня, а перший транш в кращому випадку надійде вже у квітні. Очікується, що це також сприятиме збільшенню фінансової підтримки України з боку державних і приватних кредиторів.

У заяві МВФ мовиться, що фонд "продовжує тісно співпрацювати" з Україною й ця співпраця "може прокласти шлях до повноцінної програми". Однак на запитання журналістів щодо потенційного розміру кредиту представники МВФ не надали жодних деталей.

Міністерство фінансів України також відмовилося від коментарів. В окремій заяві, яку оприлюднили 26 січня, відомство висловило сподівання на "повноцінну" програму з МВФ, яка включатиме фінансування.

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Потреби України у фінансуванні

За даними джерел, якщо план не отримає схвалення від достатньої кількості країн-членів МВФ, фонд може підтримати Україну за допомогою програми швидкого фінансування на суму 1,3 мільярда доларів.

Минулого місяця МВФ оцінив потребу України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році щонайменше у 39,5 мільярда доларів. Своєю чергою, міністр фінансів Сергій Марченко 10 січня заявив, що щомісячний дефіцит державного бюджету протягом всього року перебуватиме на рівні 3,5 мільярда, що загалом становитиме близько 42 мільярдів.

За словами одного зі співрозмовників Bloomberg, цьогоріч Україні, ймовірно, знадобиться ще близько 8 мільярдів для відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої внаслідок нещодавніх російських атак.

Європейський Союз зобов'язався надати нашій державі 18 мільярдів євро фінансової допомоги, а США – близько 10 мільярдів доларів. Київ очікує, що інші кредитори також нададуть підтримку. У межах поточної програми з МВФ уряд України зобов'язався:

вжити заходів для збільшення податкових надходжень,

суттєво зменшити підтримку центральним банком бюджету, який постраждав від війни,

надалі покращувати корпоративне управління в державних компаніях.

Коли війна закінчиться, Україна потребуватиме значної фінансової підтримки для фінансування своєї відбудови. Нещодавні російські атаки були спрямовані на цивільну інфраструктуру, зокрема на енергетичну систему. Ворожі обстріли, які завдали шкоди по всій країні, залишили мільйони людей і підприємств без надійного постачання електроенергії, тепла і води.

Зверніть увагу! Економічне відновлення може бути повільним. Очікується, що економіка України зросте лише на 0,3% після падіння на 30,3% у 2022 році.