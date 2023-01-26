Оцінка падіння ВВП України у 2022 році

В ООН зазначили, що через масове руйнування інфраструктури, зокрема залізничного та інших сполучень із сусідніми країнами, дорожньої мережі та мостів, економіка України скоротилась на понад 35% за результатами 2022 року.

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Порушено виробничу та торговельну діяльність, є великі втрати робочої сили через міграцію або призов до армії,

– резюмували експерти під час звіту "Світовий економічний стан і перспективи, 2023".

Зверніть увагу! За оцінками ООН доходи бюджету різко скоротилися, а щомісячний дефіцит сягає близько 5 мільярдів доларів.

Фіксація курсу та стан резервів

В ООН зазначили, що пряме монетарне фінансування з боку НБУ забезпечило покриття близько третини загальних потреб у державних видатках. Це призвело до виснаження валютних резервів, що підштовхнуло Україну до девальвації національної валюти.

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни НБУ зафіксував курс долара до гривні, а 21 липня різко його підняв на 25% до 36,6 гривні. Станом на 25 січня курс долара знаходиться в коридорі 40 – 40,55 гривні.

Фінансова допомога від країн-донорів

Також під час виступу представник організації зауважив, що Україна отримує потужну двосторонню та багатосторонню фінансову підтримку. Мовиться про грошову допомогу Євросоюзу, США, МВФ, Світового банку та інших структур, яка покрила майже половину загальних потреб у 2022 році.

Разом з тим допомога не завжди надається у вигляди грантів. Частково це допомога у вигляді кредитів, що відповідно збільшує борговий тягар України.

Яка оцінка Мінекономіки

Падіння ВВП України за підсумком 2022 року Міністерство економіки оцінило на рівні 30,4% (±2%), що збігається з попередніми офіційними прогнозами уряду та НБУ.

У Міністерстві підкреслили, що це об’єктивно найгірший результат часів незалежності, втім значно кращий, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення. Тоді оцінки варіювалися в межах 40 – 50% падіння ВВП і глибше.

Довідка: ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.

Чого чекати у наступні роки

Перспективи української економіки у 2023 та 2024 роках є дуже невизначеними й залежатимуть від багатьох чинників, зокрема від припинення бойових дій та початку відновлювальних робіт,

– зазначили в ООН.

Прем'єр Денис Шмигаль раніше зауважував, що загальні втрати від війни у 2023 році можуть зрости до 700 мільярдів доларів.