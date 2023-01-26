Оценка падения ВВП Украины в 2022 году
В ООН отметили, что из-за массового разрушения инфраструктуры, в частности железнодорожного и других сообщений с соседними странами, дорожной сети и мостов, экономика Украины сократилась более чем на 35% по результатам 2022 года.
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Нарушена производственная и торговая деятельность, есть большие потери рабочей силы из-за миграции или призыва в армию,
– резюмировали эксперты в ходе отчета "Мировое экономическое состояние и перспективы, 2023".
- Фиксация курса и состояние резервов
В ООН отметили, что прямое монетарное финансирование со стороны НБУ обеспечило покрытие около трети общих потребностей государственных расходов. Это привело к истощению валютных резервов, что подтолкнуло Украину к девальвации национальной валюты.
- Финансовая помощь от стран-доноров
Также во время выступления представитель организации отметил, что Украина получает мощную двустороннюю и многостороннюю финансовую поддержку. Речь идет о денежной помощи Евросоюза, США, МВФ, Всемирного банка и других структур, покрывшей почти половину общих потребностей в 2022 году.
Вместе с тем помощь не всегда предоставляется в виде грантов. Частично это помощь в виде кредитов, что соответственно увеличивает долговое бремя Украины.
Какая оценка Минэкономики
Падение ВВП Украины по итогам 2022 года Министерство экономики оценило равны 30,4% (±2%), что совпадает с предварительными официальными прогнозами правительства и НБУ.
В Министерстве подчеркнули, что это объективно худший результат времен независимости, впрочем, значительно лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения. Тогда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже.
Чего ждать в последующие годы
Перспективы украинской экономики в 2023 и 2024 годах очень неопределенны и зависят от многих факторов, в частности от прекращения боевых действий и начала восстановительных работ,
– отметили в ООН.
Премьер Денис Шмигаль ранее замечал, что общие потери от войны в 2023 году могут возрасти до 700 миллиардов долларов.