Ущерб от войны

Шмигаль рассказал, что от российского вторжения больше всего пострадали гражданские территории и объекты. Он подчеркнул, что целями российских атак, кроме энергетической инфраструктуры, становятся химические и металлургические заводы, туристические объекты.

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"Россия нацелена на инфраструктуру в густонаселенных районах", – сказал Шмигаль, отметив, что 70% ущерба нанесен жилым кварталам.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Нет никакой электростанции, которая не пострадала бы от российских ракет или беспилотников. Цель России – уничтожить все электросети Украины и заставить наших людей убегать, оказывая на них психологическое давление