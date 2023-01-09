Ущерб от войны
Шмигаль рассказал, что от российского вторжения больше всего пострадали гражданские территории и объекты. Он подчеркнул, что целями российских атак, кроме энергетической инфраструктуры, становятся химические и металлургические заводы, туристические объекты.
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"Россия нацелена на инфраструктуру в густонаселенных районах", – сказал Шмигаль, отметив, что 70% ущерба нанесен жилым кварталам.
Нет никакой электростанции, которая не пострадала бы от российских ракет или беспилотников. Цель России – уничтожить все электросети Украины и заставить наших людей убегать, оказывая на них психологическое давление
Он также отметил, что 50% энергосетей страны были повреждены в результате 11 массовых авианалетов и 14 волн атак беспилотников с октября.
Падение ВВП в 2022 году
- По результатам прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины упал на 30,4% по сравнению с 2021 годом.
- На начало июня 2022 года экономические потери составили 350 миллиардов долларов.
Вместе с тем Шмигаль подчеркнул, что, несмотря на войну, украинская экономика работает, а правительство без задержек выплачивает все зарплаты и пенсии.