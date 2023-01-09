Збитки від війни

Шмигаль розповів, що від російського вторгнення найбільше постраждали цивільні території та об'єкти. Він підкреслив, що цілями російських атак, крім енергетичної інфраструктури, стають хімічні та металургійні заводи, туристичні об'єкти.

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"Росія націлена на інфраструктуру в густонаселених районах", – сказав Шмигаль, зазначивши, що 70% шкоди завдано житловим кварталам.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ракет або безпілотників. Мета Росії – знищити всі електромережі України та змусити наших людей тікати, чинячи на них психологічний тиск