Падіння ВВП України у 2022 році

Падіння ВВП України за підсумком 2022 року Міністерство економіки оцінило на рівні 30,4% (±2%). До слова, ця оцінка співпадає з попередніми офіційними прогнозами уряду та НБУ.

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У Міністерстві підкреслили, що це об’єктивно найгірший результат часів незалежності, втім значно кращий, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення. Тоді оцінки варіювалися в межах 40 – 50% падіння ВВП і глибше.

Юлія Свириденко Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала Росія, масштабувавши 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території Білорусії й окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році.

Як змінювалась оцінка падіння ВВП

У грудні падіння ВВП оцінено на рівні -34% (±2%), що є дещо кращим, ніж оцінки за листопад (падіння ВВП на рівні 37% (±2%).

За IV квартал 2022 року падіння оцінюється на рівні 35,5% (±2%), ураховуючи певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді.

Також у Міністерстві підкреслили, що подальші терористичні ракетні атаки з боку Росії завдали хоч і не критичних, втім пошкоджень (зокрема, енергетичній інфраструктурі), що продовжувало чинити тиск на настрої бізнесу та його активність.

Довідка: ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.