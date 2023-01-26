Об этом рассказали собеседники Bloomberg, знакомые с вопросом. По их словам, реализация программы зависит от ряда условий, включая поддержку стран "Большой семерки", а также доноров и кредиторов Украины, гарантирующих стабильность ее долга.

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МВФ рассматривает долговременный пакет помощи Украине

По данным двух анонимных источников, МВФ рассматривает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи на сумму от 14 до 16 миллиардов долларов. Также план потребует изменений в правилах кредитования, чтобы фонд мог предоставлять кредиты нашей стране, а правительство в Киеве должно будет взять на себя ряд обязательств.

При одобрении программы на 3 – 4 года в первый год выделят от 5 до 7 миллиардов долларов. По всей вероятности, план согласуют до конца марта, а первый транш в лучшем случае поступит уже в апреле. Ожидается, что это также поспособствует увеличению финансовой поддержки Украины со стороны государственных и частных кредиторов.

В заявлении МВФ говорится, что фонд "продолжает тесно сотрудничать" с Украиной и это сотрудничество "может проложить путь к полноценной программе". Однако на вопросы журналистов о потенциальном размере кредита представители МВФ не предоставили никаких деталей.

Министерство финансов Украины также отказалось от комментариев. В отдельном заявлении, обнародованном 26 января, ведомство выразило надежду на "полноценную" программу с МВФ, которая будет включать финансирование.

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Потребности Украины в финансировании

По данным источников, если план не получит одобрения от достаточного количества стран-членов МВФ, фонд может поддержать Украину посредством программы быстрого финансирования на сумму 1,3 миллиарда долларов.

В прошлом месяце МВФ оценил потребность Украины во внешнем финансировании в 2023 году минимум в 39,5 миллиарда долларов. В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко 10 января заявил, что ежемесячный дефицит государственного бюджета в течение всего года будет находиться на уровне 3,5 миллиарда, что в общей сложности составит около 42 миллиардов.

По словам одного из собеседников Bloomberg, в этом году Украине, вероятно, понадобится еще около 8 миллиардов для восстановления критически важной инфраструктуры, поврежденной в результате недавних российских атак.

Европейский Союз обязался предоставить нашему государству 18 миллиардов евро финансовой помощи, а США – близко 10 миллиардов долларов. Киев ожидает, что другие кредиторы также окажут поддержку. В рамках текущей программы с МВФ правительство Украины обязалось:

принять меры по увеличению налоговых поступлений,

существенно уменьшить поддержку центральным банком бюджета, пострадавшего от войны,

в дальнейшем улучшать корпоративное управление в государственных компаниях.

Когда война закончится, Украина потребует значительной финансовой поддержки для финансирования своего восстановления. Недавние российские атаки были направлены на гражданскую инфраструктуру, в частности, энергетическую систему. Вражеские обстрелы, нанесшие ущерб по всей стране, оставили миллионы людей и предприятий без надежной поставки электроэнергии, тепла и воды.

Обратите внимание! Экономическое восстановление может оказаться медленным. Ожидается, что экономика Украины вырастет всего на 0,3% после падения на 30,3% в 2022 году.