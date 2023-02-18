Серед них – Центральний банк Росії. Про це повідомляє Федеральне міністерство фінансів.

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Німеччина арештувала 5 мільярдів російських активів

Як стало відомо, Німеччина арештувала російські активи на загальну суму 5,32 мільярда євро. Туди входять активи підсанкційних російських фізичних та юридичних осіб, серед яких – Центральний банк.

Дані про суми заморожених активів російських олігархів у Німеччині поки невідомі.

До речі, Центральний офіс із забезпечення дотримання санкцій все ще перебуває на стадії створення. Наразі там працюють 36 співробітників, однак штат офісу розширюється.

Німеччина може передати російські активи Україні

Нещодавно у Німеччині заявили, що готові передати Україні заморожені активи Росії для повоєнного відновлення нашої держави. Однак Росії це очікувано дуже не сподобалося. Зокрема погрожувати європейській державі кинувся голова Держдуми В'ячеслав Володін.

Володін вважає, що саме цивілізовані країни Заходу несуть відповідальність за війну в Україні, адже Мінські домовленості вони буцімто використали для мілітаризації нашої держави та підготовки до військових дій "проти мирних жителів Донбасу та Криму".

Також він вважає, що колишні лідери Німеччини та Франції, Меркель та Олланд, які "саботували Мінські угоди", стануть "у розумінні світової спільноти винуватцями конфлікту в Україні".