Однак Росії це очікувано дуже не сподобалося. Зокрема погрожувати європейській державі кинувся голова Держдуми В'ячеслав Володін, повідомляє 24 Канал.

До теми Уряд Шольца підтримує арешт активів Росії для допомоги у відновленні України, – Bloomberg

У війні буцімто винна не Росія

Володін щиро вважає, що саме цивілізовані країни Заходу несуть відповідальність за війну в Україні, адже Мінські домовленості вони буцімто використали для мілітаризації нашої держави та підготовки до військових дій "проти мирних жителів Донбасу та Криму".

Також він вважає, що колишні лідери Німеччини та Франції, Меркель та Олланд, які "саботували Мінські угоди", стануть "у розумінні світової спільноти винуватцями конфлікту в Україні".

Тож саме Німеччина та Франція як держави з найсильнішими економіками Європи згодом будуть вимушені платити за відбудову України. Дивовижний хід думок, правда? Далі – більше.

Німеччина шукає проблем на свою голову

З таким "логічним" ланцюжком голова Держдуми дійшов висновку, що оскільки своїм коштом відбудовувати ці країни Україну не хочуть, то й перекладають відповідальність на Росію. І саме тому вони планують вилучити російські активи на відновлення України. А не через те, що саме Росія розв'язала війну, у якій ще й перейшла до терористичних дій, щодня руйнуючи Україну все більше, важливо не переплутати.

Такими рішеннями, на думку Володіна, Німеччина лише шукає нові довгострокові проблеми на свою голову. Річ у тім, що такий прецедент буцімто започаткує процес, коли всі держави ігноруватимуть міжнародне право й натомість на свій розсуд забиратимуть, що захочуть.

Керівництво Німеччини зі своєї країни має пам'ятати, чим закінчувалися спроби посягань на чуже,

– цинічно заявив він.

Натомість Володін рекомендує цивілізованому Заходу, зокрема Німеччині, за прикладом Косова "погодитися з правом Криму, Донецької та Луганської народних республік, а також Херсонської та Запорізької областей на самовизначення". Самовизначення, яке відбувалося під російським дулом автомата біля скроні.

Скільки заморожених російських активів у Німеччини