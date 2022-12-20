Відповідну інформацію повідомив федеральний уряд Німеччини. Він відповів на запит депутата Бундестагу від Лівої партії Кристіана Гьорке.

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Що відомо про російські активи в Німеччині

Згідно з документом, в Німеччині заморожені близько п'яти мільярдів євро активів російських олігархів, що лише на пів мільярда євро більше, ніж у липні,

– мовиться в повідомленні.

Тобто закон про застосування санкцій не дуже змінив кількість активів. Хоч у випадку їхнього не декларування підсанкційним загрожує штраф або ув'язнення строком до року.

З 1000 осіб відзвітували 8

Варто зазначити, що з часу дії закону – тобто з серпня до теперішнього часу тільки 8 осіб виконали вимогу закону. Вони загалом володіють активами на 577 мільйонів євро. А під санкції Євросоюзу потрапили понад 1000 фізичних і 100 юридичних осіб, які мають активи в Німеччині.

Числа доводять: зобов'язання щодо звітності в законі про застосування санкцій – провал. Кілька місяців олігархи взагалі нічого не звітували. Тому що вони знають, що слідчі в Німеччині все одно в темряві. Хто чим володіє в Німеччині – це чорний ящик,

– заявив Гьорке.

Варто зазначити, що Євросоюз заморозив 68 мільярдів євро російських активів. Орієнтовно 50 мільярдів з них – заморожені в Бельгії, ще 5,5 – у Люксембурзі, орієнтовно 33,8 – у Євросоюзі.

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