Відповідну інформацію повідомив федеральний уряд Німеччини. Він відповів на запит депутата Бундестагу від Лівої партії Кристіана Гьорке.
Читайте також Позиція Європи потроху змінюється, – експерт про антиросійські санкції
Що відомо про російські активи в Німеччині
Згідно з документом, в Німеччині заморожені близько п'яти мільярдів євро активів російських олігархів, що лише на пів мільярда євро більше, ніж у липні,
– мовиться в повідомленні.
Тобто закон про застосування санкцій не дуже змінив кількість активів. Хоч у випадку їхнього не декларування підсанкційним загрожує штраф або ув'язнення строком до року.
З 1000 осіб відзвітували 8
Варто зазначити, що з часу дії закону – тобто з серпня до теперішнього часу тільки 8 осіб виконали вимогу закону. Вони загалом володіють активами на 577 мільйонів євро. А під санкції Євросоюзу потрапили понад 1000 фізичних і 100 юридичних осіб, які мають активи в Німеччині.
Числа доводять: зобов'язання щодо звітності в законі про застосування санкцій – провал. Кілька місяців олігархи взагалі нічого не звітували. Тому що вони знають, що слідчі в Німеччині все одно в темряві. Хто чим володіє в Німеччині – це чорний ящик,
– заявив Гьорке.
Варто зазначити, що Євросоюз заморозив 68 мільярдів євро російських активів. Орієнтовно 50 мільярдів з них – заморожені в Бельгії, ще 5,5 – у Люксембурзі, орієнтовно 33,8 – у Євросоюзі.
Коротко про санкції проти Росії
- Євросоюз запровадив декілька пакетів санкцій проти Росії через війну в Україні.
- Вже 16 грудня в ЄС погодили 9 пакет санкцій. Він передбачає обмеження щодо 168 російських компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, забороняє експортувати в Росію двигуни для авіації, а саме – для дронів, а також передбачає важливі санкції проти енергетичного та гірничодобувного секторів.
- Окрім вищезгаданого, в ці санкції входять і обмеження проти навідників російських ракет. Мовиться про 29 співробітників секретного підрозділу збройних сил Росії.