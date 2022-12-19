Однак новий пакет санкцій буде. Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. Але, за його словами, ЄС робить це не завдячуючи ситуації, до якої вони сами себе привели, а всупереч їй.

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Відбулися спекуляції

На думку експерта, Європа постала перед дуже серйозним викликом енергетичної безпеки, про яку говорили ще перед початком війни. Їхня залежність від російських енергоресурсів і російської економіки багато в чому формує їхню сьогоднішню позицію по енергетичному пакету.

Він вважає, що в середині ЄС також існують проблеми: останнє блокування допомоги Україні Польщею та Угорщиною, коли кожний виторговував свої преференції. Поляки – скасування податку, а угорці – повернення своїх коштів, необхідних їм в період пандемії коронавірусу.

"Фактично відбулися спекуляції на українському питанні", – зауважив Клочок.

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ЄС потрішки змінюється

Він підкреслив, що Європейський союз, видаючи новий пакет санкцій, звітує, що, мовляв, ми щось зробили.

Але ми чудово розуміємо, що дев'ятий санкційний пакет це, за великим рахунком, ні про що,

– вважає аналітик.

На його думку, під тиском двох потужних міжнародних гравців США та Великої Британії, позиція ЄС потроху змінюється.

Цей опалювальний сезон 2022-2023 років Європа проходить успішно, але внаслідок війни, тому що вони купували шаленими темпами газ, вугілля, нафту до введення нафтового ембарго, – наголосив він.

Клочок вважає, якщо війна в Україні незабаром – приблизно за пів року – не завершиться нашою перемогою, тоді європейське суспільство почне ставити питання своїм очільникам: як санкційний пакет вплинув на допомогу Україні.

Наступні санкційні пакети будуть

"Маю переконання, що 10 та 11 санкційні пакети будуть потужнішими. Більш того, ці санкції будуть сильно бити по економіці Росії. Вже наступного року вона входить в непростий бюджетний процес. Будуть збільшені видатки на армію, а це потягне суттєве зниження соціальних стандартів", – наголосив експерт.

За його словами, хоча Путін впроваджує соціальні програми новонародженим, малозабезпеченим. Навіть дав команду роздавати землю в Криму та Підмосков'ї тим, хто воює, але все це йому не допоможе.

"ЄС має усвідомити, що їхня економічна політика призвела багато в чому до того, що Росія має дуже суттєві спекулятивні інтереси на енергетичному ринку Європейського союзу. Якщо вони це не переглянуть, буде непросто і їм, і нам", – зауважив Валерій Клочок.

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