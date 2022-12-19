Новый пакет санкций будет точно. Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Но, по его словам, ЕС делает это не благодаря ситуации, в которую они сами себя привели, а вопреки ей.

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Состоялись спекуляции

По мнению эксперта, Европа предстала перед очень серьезным вызовом энергетической безопасности, о которой говорили еще перед началом войны. Их зависимость от российских энергоресурсов и российской экономики во многом формирует их сегодняшнюю позицию по энергетическому пакету.

Он считает, что внутри ЕС также существуют проблемы: последняя блокировка помощи Украине Польшей и Венгрией, когда каждый выторговал свои преференции. Поляки отмены налога, а венгры возврат своих средств, необходимых им в период пандемии коронавируса.

"Фактически прошли спекуляции на украинском вопросе", - отметил Клочок.

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ЕС понемногу меняется

Он подчеркнул, что Европейский союз, выдавая новый пакет санкций, отчитывается, что, мол, мы что-то сделали.

Но мы прекрасно понимаем, что девятый санкционный пакет это, по большому счету, ни о чем,

– считает аналитик.

По его мнению, под давлением двух мощных международных игроков США и Великобритании позиция ЕС понемногу меняется.

Этот отопительный сезон 2022-2023 годов Европа проходит успешно, но в результате войны, потому что они покупали бешеными темпами газ, уголь, нефть до введения нефтяного эмбарго, – подчеркнул он.

Клочок считает, если война в Украине в скором времени – примерно через полгода – не завершится нашей победой, тогда европейское общество начнет задавать вопросы своим руководителям: как санкционный пакет повлиял на помощь Украине.

Следующие санкционные пакеты будут

"Уверен, что 10 и 11 санкционные пакеты будут мощнее. Более того, эти санкции будут сильно бить по экономике России. Уже в следующем году она входит в непростой бюджетный процесс. Будут увеличены расходы на армию, а это повлечет существенное снижение социальных стандартов", – подчеркнул эксперт.

По его словам, хотя Путин внедряет социальные программы новорожденным, малоимущим. Даже дал команду раздавать землю в Крыму и Подмосковье воюющим, но все это ему не поможет.

"ЕС должен осознать, что их экономическая политика привела во многом к тому, что у России очень существенные спекулятивные интересы на энергетическом рынке Европейского союза. Если они это не пересмотрят, будет непросто и им, и нам", – отметил Валерий Клочок.

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