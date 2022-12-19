Новый пакет санкций будет точно. Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Но, по его словам, ЕС делает это не благодаря ситуации, в которую они сами себя привели, а вопреки ей.
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Состоялись спекуляции
По мнению эксперта, Европа предстала перед очень серьезным вызовом энергетической безопасности, о которой говорили еще перед началом войны. Их зависимость от российских энергоресурсов и российской экономики во многом формирует их сегодняшнюю позицию по энергетическому пакету.
Он считает, что внутри ЕС также существуют проблемы: последняя блокировка помощи Украине Польшей и Венгрией, когда каждый выторговал свои преференции. Поляки отмены налога, а венгры возврат своих средств, необходимых им в период пандемии коронавируса.
"Фактически прошли спекуляции на украинском вопросе", - отметил Клочок.
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ЕС понемногу меняется
Он подчеркнул, что Европейский союз, выдавая новый пакет санкций, отчитывается, что, мол, мы что-то сделали.
Но мы прекрасно понимаем, что девятый санкционный пакет это, по большому счету, ни о чем,
– считает аналитик.
По его мнению, под давлением двух мощных международных игроков США и Великобритании позиция ЕС понемногу меняется.
Этот отопительный сезон 2022-2023 годов Европа проходит успешно, но в результате войны, потому что они покупали бешеными темпами газ, уголь, нефть до введения нефтяного эмбарго, – подчеркнул он.
Клочок считает, если война в Украине в скором времени – примерно через полгода – не завершится нашей победой, тогда европейское общество начнет задавать вопросы своим руководителям: как санкционный пакет повлиял на помощь Украине.
Следующие санкционные пакеты будут
"Уверен, что 10 и 11 санкционные пакеты будут мощнее. Более того, эти санкции будут сильно бить по экономике России. Уже в следующем году она входит в непростой бюджетный процесс. Будут увеличены расходы на армию, а это повлечет существенное снижение социальных стандартов", – подчеркнул эксперт.
По его словам, хотя Путин внедряет социальные программы новорожденным, малоимущим. Даже дал команду раздавать землю в Крыму и Подмосковье воюющим, но все это ему не поможет.
"ЕС должен осознать, что их экономическая политика привела во многом к тому, что у России очень существенные спекулятивные интересы на энергетическом рынке Европейского союза. Если они это не пересмотрят, будет непросто и им, и нам", – отметил Валерий Клочок.
Санкции против России: что происходит
- Еврокомиссия назначит главу по надзору за соблюдением санкций против российского президента Владимира Путина. Пока одни страны отказываются сотрудничать с агрессором, другие помогают Путину обходить санкции. Чтобы бороться с этим, ЕС назначит ответственное лицо.
- Австралия решила ввести санкции против двух стран-террористок России и Ирана. Поскольку отношения между этими странами только укрепляются, во всем мире решают наказывать эти два государства парой. Ведь каждая из них ответственна за атаки дронами-камикадзе по Украине.
- Министерство финансов и Госдеп США расширили санкционный список против России. Новые ограничения ввели против губернаторов, миллиардеров и банков. В санкционный список добавили сразу 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг России. Кроме того, известный олигарх, сеть его организаций и еще 40 человек, связанных с враждебным правительством.