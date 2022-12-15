Новые санкции ввели, чтобы еще больше умерить финансовый сектор России. Об этом сообщили в Министерстве США. Кто попал в санкционный список на этот раз, рассказывает 24 канал.

К теме США планируют ввести санкции против одного из самых больших олигархов России и его родных, – WSJ

Новые санкции против России

В санкционный список добавили сразу 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг России. Кроме того, известного олигарха, сети его организаций и еще 40 человек, связанных с враждебным правительством.

Заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки отметил, что Соединенные Штаты с международными партнерами будут еще больше препятствовать "режиму Путина финансировать эту ужасную войну против Украины".

Вводя санкции против дополнительных крупных российских банков, мы продолжаем углублять изоляцию России от мировых рынков,

— подчеркнул Брайан Нельсон.

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Кто именно попал в санкционный список

В санкционный список попали:

один из крупнейших российских олигархов, главный акционер "Норникеля", директор инвестиционной холдинговой компании "Интеррос" Владимир Потанин и члены его семьи;

губернатор Курской области Роман Старовойт;

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;

губернатор Краснодарского края Александр Усс;

первый заместитель главы правительства России Андрей Белоусов;

предатель Украины – Владимир Липандин, которого оккупанты назначили "руководителем полиции" Херсонской области;

коллаборант Геннадий Гаркуша, до полномасштабной войны работавший в полиции особого назначения на Херсонщине.

Полный список лиц, попавших в санкционный список, можно посмотреть здесь.

Также ограничения наложили на "Росбанк", который Потанин приобрел в начале 2022 года. Кстати, в США подчеркнули, что Центральный банк России считает "Росбанк" систематически важным для правительства учреждением. Кроме того, санкции наложили на дочерние компании "ВТБ Банка".

Обратите внимание! Международные санкции оказывают значительное влияние на экономику России и даже оказали серьезные проблемы для автомобильного и промышленного секторов. Так, с начала полномасштабной войны с России уже ушли 1200 компаний. Значительно урезана программа самолетостроения. Также остановилось производство механических запчастей для баллистических ракет.