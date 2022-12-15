Нові санкції запровадили, аби ще більше стримати фінансовий сектор Росії. Про це повідомили у відповідному Міністерстві США. Хто потрапив до санкційного списку цього разу, розповідає 24 канал.

До теми США планують ввести санкції проти одного з найбільших олігархів Росії та його рідних, – WSJ

Нові санкції проти Росії

До санкційного списку додали одразу 18 організацій, пов'язаних із сектором фінансових послуг Росії. Окрім того, відомого олігарха, мережі його організацій та ще 40 осіб, пов'язаних з ворожим урядом.

Заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки зазначив, Сполучені Штати з міжнародними партнерами ще більше перешкоджатимуть "режиму Путіна фінансувати цю жахливу війну проти України".

Запроваджуючи санкції проти додаткових великих російських банків, ми продовжуємо поглиблювати ізоляцію Росії від світових ринків,

— наголосив Браян Нельсон.

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Хто саме потрапив до санкційного списку

До санкційного списку потрапили:

один з найбільших російських олігархів, головний акціонер "Норнікеля",директор інвестиційної холдингової компанії "Інтеррос "Володимир Потанін та члени його родини;

губернатор Курської області Роман Старовойт;

губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков;

губернатор Краснодарського краю Олександр Усс;

перший заступник голови уряду Росії Андрій Бєлоусов;

зрадник України – Володимир Ліпандін, якого окупанти призначили "керівником поліції" Херсонської області;

колаборант Геннадій Гаркуша, який до повномасштабної війни працював у поліції особливого призначення на Херсонщині.

Повний список осіб, які потрапили до санкційного списку, можна переглянути тут.

Також обмеження наклали на "Росбанк", який Потанін придбав на початку 2022 року. До речі, у США наголосили, що Центральний банк Росії вважає "Росбанк" систематично важливою для уряду установою.Окрім того, санкції наклали на дочірні компанії "ВТБ Банку".

Зверніть увагу! Міжнародні санкції мають значний вплив на економіку Росії та навіть створили серйозні проблеми для автомобільного і промислового секторів. Так, з держави-агресорки від початку повномасштабної війни вже пішли 1200 компаній. Значно урізана ворожа програма літакобудування. Також зупинилося виробництво механічних запчастин для балістичних ракет