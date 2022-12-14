Наложить эти санкции собираются США, а будут они персональными и финансовыми. Также под них попадут несколько членов российского правительства. Об этом заявили официальные лица США.

Достойно внимания В обход санкций: страны Запада поставили России микрочипов более чем на 700 миллионов долларов

На что наложат ограничения

В СМИ отмечают, что новые санкции будут наложены не только на Владимира Потанина, но и на его жену. Также они будут наложены на яхту, которой владеют супруги.

Не минуют санкции и некоторые из финансовых компаний олигарха. В частности, говорится о:

инвестиционной холдинговой компании "Интеррос",

"Росбанке", который олигарх приобрел в начале 2022 года.

Есть исключение среди активов олигарха

Также в издании отмечается, что Потанин является основным акционером одного из крупнейших в мире производителей палладия и рафинированного никеля ГМК "Норильский никель". Однако эта компания, хоть и является источником значительных личных доходов олигарха, под действие санкций не попадет. Дело в том, что она очень важна для рынка металлов.

Более того, по словам одного из чиновников, смягчить любое потенциальное глобальное экономическое влияние санкций на "Норникель" было бы сложно. Именно поэтому данную компанию решили исключить из списка санкций.

Правительства борются над тем, каким образом ввести санкции против некоторых российских бизнесменов и их активов, и как это сделать, не повлекши нежелательных экономических последствий, например, не разрушив товарные рынки или цепочки поставок для западных компаний,

– объяснили в The Wall Street Journal.

Отметим, что представитель бизнеса олигарха не ответил на запрос о комментарии, а представитель самого олигарха отказался от комментариев.

Обратите внимание! Оглашение новых санкций ожидается уже 15 декабря.

Последние санкции против России