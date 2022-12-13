Санкции направлены против российских чиновников за их роль в российской армии и ее бесчеловечное, неспровоцированное вторжение в Украину. Об этом сообщили на сайте правительства.

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Великобритания ввела новые санкции против российского командования

Среди подсанкционных – командиры воинских частей, причастных к ракетным ударам по украинским городам.

Санкции также ввели против иранских бизнесменов и военного чиновника, вовлеченных в производство и поставку беспилотников, которые используются для атак.

Великобритания сегодня (13 декабря – 24 канал) объявила о новом пакете санкций, направленном против высокопоставленных российских командующих за их участие в российской армии, а также иранских бизнесменов и должностных лиц, привлеченных к производству и/или поставкам беспилотников Кремлю,

– заявили в правительстве.

Под санкции попали 12 старших командиров российских военных сил, в том числе подразделений, причастных к нападениям на украинские города. Среди них – генерал-майор Роберт Баранов, командир подразделения, ответственного за программирование и нацеливание российских крылатых ракет.

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