Санкції спрямовані проти російських високопосадовців за їхню роль у російській армії та її нелюдське, неспровоковане вторгнення в Україну. Про це повідомили на сайті уряду.

До теми Кати та відповідальні за вторгнення: Британія і Канада ввели нові санкції проти Росії та Ірану

Британія ввела нові санкції проти російського командування

Серед підсанкційних – командири військових частин, які причетні до ракетних ударів по українських містах.

Санкції також ввели проти іранських бізнесменів та військового чиновника, залучених до виробництва та постачання безпілотників, які використовуються для здійснення атак.

Велика Британія сьогодні (13 грудня – 24 канал) оголосила про новий пакет санкцій, спрямований проти високопоставлених російських командувачів за їхню участь у російській армії, а також іранських бізнесменів і посадових осіб, залучених до виробництва та/або постачання безпілотників Кремлю,

– заявили в уряді.

Під санкції потрапили 12 старших командирів російських військових сил, зокрема підрозділів, причетних до нападів на українські міста. Серед них – генерал-майор Роберт Баранов, який є командиром підрозділу, відповідального за програмування та націлювання російських крилатих ракет.

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