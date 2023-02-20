Какую сумму потребует Украина в 2023 году

Программа помощи для Украины от Международного валютного фонда уже через несколько недель вступит в силу. Об этом рассказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Читайте также МВФ рассматривает долговременный пакет помощи Украине на 16 миллиардов, – Bloomberg

По оценкам МВФ, в целом Украине в 2023 году может потребоваться поддержка на 40—48 миллиардов долларов.

К слову, директор-распорядитель МВФ отметила, несмотря на активные боевые действия, высокий уровень экономической устойчивости Украины.

У нас есть страна, где трудятся институты. Где выплачиваются пенсии Где есть социальные сервисы. Где правительство заинтересовано в продолжении реформ, даже когда падают бомбы,

– рассказала Георгиева.

Задание от МВФ: что уже выполнила Украина

Речь идет о 5 структурных задачах от МВФ, которые Украина уже выполнила.

Это разработка плана по погашению бюджетной задолженности в 2023 году;

утверждение концепции проверки банков и подходы к стресс-тестам;

Разработка плана реформы системы социальной защиты для обеспечения адресной помощи нуждающимся;

Отмена 2% "упрощенки" и возобновление налоговых проверок и штрафов за неиспользование кассовых аппаратов;

Утверждение нового наблюдательного совета "Нефтегаза Украины".

Обратите внимание Германия арестовала 5 миллиардов российских активов

Согласно процедурам МВФ, мониторинговая миссия должна предоставить совету директоров Фонда заключение об успешности пересмотра программы. Окончательное решение о выделении средств принимает совет директоров.