Не во всех странах есть установленная минималка
Минимальная заработная плата в Европе варьируется от страны к стране. То есть в некоторых государствах установлена минимальная зарплата, а в других она оставлена на усмотрение работодателей и профсоюзов.
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По состоянию на январь 2023 установленную минимальную заработную плату имеют 22 из 27 стран-членов Евросоюза.
Где самая высокая заработная плата в Европе
Месячная минимальная заработная плата в Европе варьируется от 399 евро до 2 387 евро. Интересно, что в Украине минимальная заработная плата с 1 января 2023 года установлена на уровне 6 700 гривен, а это около 168 евро.
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Минимальная зарплата в Украине
Напоминаем, что минималка в Украине сейчас составляет 6 700 гривен и останется без изменений в течение всего года.
- Однако в макропрогнозе от Минэкономики предусмотрено повышение средней зарплаты до уровня 18 261 гривен.
- Повышение зарплат ожидается, в первую очередь, в частном секторе экономики.
- По опросу Work.ua, большинство работодателей планируют в этом году повысить зарплаты на 8 – 30%.