У своїй відповіді український президент нагадав, що постанову про виплату премій військовим затвердили 28 лютого 2022 року.

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Президент підкреслив, що саме на Кабмін покладено завдання та повноваження щодо:

забезпечення обороноздатності України,

проведення бюджетної та фінансової політики,

а також забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовців.

Згадані виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують,

– заявив Зеленський.

Президент також звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати це питання, звернувши особливу увагу на забезпечення належного соцзахисту військових і дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Кабмін повинен проінформувати автора петиції про результати розгляду цього питання.

Скільки складає зарплата військових

Розмір грошового забезпечення залежить від участі військовослужбовця у бойових діях, оскільки керівник військової частини повинен обов'язково надати повний перелік виконаних бойових розпоряджень. До 100 000 гривень за місяць отримують службовці, які беруть безпосередню участь в бойових діях або здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки та оборони. Точну суму пропорційно вираховують залежно від кількості днів.

100 000 гривень також призначають особам рядового і начальницького складу територіальних воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби. 30 000 гривень виплачують іншим військовим, починаючи з дня прийняття на службу до дня виключення зі списку особового складу військової частини (внаслідок звільнення).

Зверніть увагу! У 2023 році зарплати військових не будуть перераховувати. Водночас військовослужбовцям продовжать виплачувати надбавки.