Ініціатором петиції став Ігор Осипенко. Станом на 2 серпня вона набрала 27 тисяч 592 голоси раніше зазначеного терміну. Хоч потрібно лише 25 тисяч.

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Про що мовиться в петиції

Головна вимога петиції – підняти заробітну плату військовослужбовцям ЗСУ. Тим. хто має 30 тисяч гривень підвищити до 50 тисяч гривень. А тим, хто отримує 100 тисяч гривень – до 150 тисяч гривень.

Підвищити зарплати військовим небайдужий українець пропонує за рахунок відміни та зняття усіх надбавок з Народних Депутатів України.

Мовиться про скасування:

надбавки за інтенсивність праці у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

премії відповідно до їх особистого внеску до загальних результатів роботи;

матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Петиція про надання Роману Ратушному звання Героя України набрала необхідні голоси

Звання Героя України Роману Ратушному хочуть надати посмертно. Петиція за короткий термін набрала необхідні 25 тисяч голосів. Її ініціаторкою стала Анна Литовченко.

"Роман є непересічною особистістю, яка стала символом покоління, що виросло під час Революції Гідності та російсько-української війни. Своє життя він присвятив боротьбі за Протасів Яр в Києві, за розбудову та розвиток свого рідного міста Києва, а також за суверенну Україну", – написала Литовченко.

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