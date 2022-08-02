Про це повідомили на сайті Офісу Президента. Ініціаторкою петиції стала Анна Литовченко.

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"Роман є непересічною особистістю, яка стала символом покоління, що виросло під час Революції Гідності та російсько-української війни. Своє життя він присвятив боротьбі за Протасів Яр в Києві, за розбудову та розвиток свого рідного міста Києва, а також за суверенну Україну", – написала Литовченко.

Що відомо про Романа Ратушного

Роман народився у Києві. Його батьками є відома українська поетка та журналістка Світлана Поваляєва та громадський активіст і журналіст Тарас Ратушний. Роман у 16-річному віці взяв участь у Революції Гідності та був одним зі студентів, яких побив спецпідрозділ "Беркут".

Відомим Роман став через громадську діяльність – очолював ініціативу "Захистимо Протасів Яр", яка виступала за збереження зеленою забудови у центрі Києва. Ратушний повідомляв про погрози з боку Офісу Президента. Зокрема, Андрія Смирнова. Також погрожував активістові Геннадій Корбан. Ратушний звертався до президента Володимира Зеленського та тодішньої Генпрокуратури, але його проігнорували. Активіст певний час переховувався.

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Під час акцій за підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка Романа затримали та відправили на цілодобовий домашній арешт. Його звинувачували у хуліганстві. Як доказ правоохоронці наводили фото – чорний квадрат з білими крапками.

Смерть Ратушного

Після повномасштабного російського вторгнення Роман добровольцем до лав Сил оборони України. Він був розвідником 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр".

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Ратушний потрапив у ворожу засідку 9 червня. Його вбили російські окупанти. Україні вдалось повернути тіло захисника. Воїна поховали 18 червня на Байковому цвинтарі. Йому було 24 роки.

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